Зеленский передал 100 тысяч долларов на восстановление реабилитационного центра в Бородянке

Президент Украины Владимир Зеленский решил поспособствовать восстановлению реабилитационного центра для военных в Бородянке. С этой целью он передал 100 тысяч долларов, полученных от США.

Об этом он рассказал во время форума "Защитники. Перекличка", передает 24 канал. Глава государства отметил, что сейчас чрезвычайно важно также работать над реабилитацией украинских военных, которые мужественно защищают страну от врага.

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В Украине должны появиться реабилитационные центры

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас начинают вводить инициативы по созданию реабилитационных центров для военных. В то же время он подчеркнул, что соответствующих учреждений должно быть гораздо больше. Они, подчеркнул президент Украины, должны выйти на всеукраинский уровень. Все для того, чтобы система реабилитации была современной, удобной и эффективной для защитников нашего государства.

Зеленский передал 100 тысяч долларов

Во время выступления Владимир Зеленский также рассказал, что стремится приобщиться к развитию национальной системы реабилитации. Он напомнил, что Конституционный центр США присудил ему медаль "Свободы 2022", а также премию в размере 100 тысяч долларов США.

Я считаю, что это отличие не мне лично, а храбрости всего украинского народа, Вооруженных Сил, стремление всех наших людей быть свободными. А потому я согласился принять это отличие только от имени всех украинцев. И направляю эту премию на строительство и восстановление реабилитационного центра в Бородянке Киевской области,

– подчеркнул он.

Между тем, мы продолжаем получать помощь от наших международных партнеров. Польша передала Украине 5 тысяч станций спутникового интернета Starlink.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге со своим польским коллегой Янушем Цешинским.

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