Об этом заявил представитель Европейского Союза Питер Стано, комментируя сообщение о так называемом "мирном плане" от Германии, которые появились накануне.

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Позиция ЕС относительно мира в Украине

Стано отметил, что Евросоюз не может комментировать неподтвержденные предложения от отдельных стран-членов. В то же время он акцентировал, что основной задачей является достижение мира в Украине, и эта задача отражена в выводах Европейского совета.

На этом этапе для нас наиболее надежным является план Президента Зеленского. Мы работаем с Украиной и с нашими международными партнерами для того, чтобы сделать его (воплощение – 24 Канал) возможным,

– констатировал чиновник.

Спикер ЕС вспомнил о выступлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое состоялось на форуме по безопасности в Праге. Она обозначила ключевые условия для любых мирных планов, которые предусматривают завершение войны в Украине.

Стано добавил, что любой надежный мирный план должен опираться на 3 основные положения, предусматривающие уважение к:

Хартии ООН;

международному праву;

суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.

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Ранее издание La Repubblica опубликовало текст о якобы "мирном плане" канцлера Германии Олафа Шольца, который предусматривает потерю Украиной территорий. Важно, что официально такая информация не была подтверждена.