Про це заявив речник Європейського Союзу Пітер Стано, коментуючи повідомлення про так званий "мирний план" від Німеччини, які з'явилися напередодні.

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Позиція ЄС щодо миру в Україні

Стано зазначив, що Євросоюз не може коментувати непідтверджені пропозиції від окремих країн-членів. Водночас він акцентував, що основним завданням є досягнення миру в Україні, і це завдання відображене у висновках Європейської ради.

На цьому етапі для нас найбільш надійним є план Президента Зеленського. Ми працюємо з Україною і з нашими міжнародними партнерами для того, щоб зробити його (втілення – 24 Канал) можливим,

– констатував посадовець.

Речник ЄС згадав про виступ Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який відбувся на безпековому форумі у Празі. Вона окреслила ключові умови для будь-яких мирних планів, які передбачають завершення війни в Україні.

Стано додав, що будь-який надійний мирний план має спиратися на 3 основні положення, що передбачають повагу до:

Хартії ООН;

міжнародного права;

суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

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Раніше видання La Repubblica опублікувало тексту про нібито "мирний план" канцлера Німеччини Олафа Шольца, який передбачає втрату Україною територій. Важливо, що офіційно така інформація не була підтверджена.