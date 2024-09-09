Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зазначивши, що не всі партнери вважають, що війна проти Росії триватиме до переможного кінця. На Заході не часто згадують про повернення Криму чи певних районів Донецької та Луганської областей.

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Позиція партнерів України

На думку Олексія Кошеля, партнери не висловлюють прямої підтримки позицій України щодо повернення усіх тимчасово окупованих територій.

Захід цинічний, там хочуть розвиватись, торгувати та відкинути від себе максимальні ризики,

– сказав він.

Мирні перемовини

Політолог зазначив, що зараз у світі активізувалась тема мирних перемовин між Києвом та Москвою. Навіть кремлівський посіпака Сєргєй Лавров заявив, якщо Захід хоче сідати за стіл переговорів, то Росія готова на це.

Також і Владімір Путін згадував про "стамбульські домовленості". Хтось вважає, що вони були вигідні для України, а у когось ледь не протилежна позиція. Однак певний процес щодо мирних перемовин розпочався,

– зауважив Кошель.

Він додав, що кілька місяців тому розмови про мирні перемовини звучали як щось нереальне, але зараз є припущення, що це можливо. За словами політолога, вже помітно першу спробу до поступок з боку Росії, ймовірно, це пов'язано із результатами Курської операції, яку розпочали Сили оборони.

Зверніть увагу! У Стамбулі 29 березня 2022 року розпочались переговори між Росією та Україною, там обидві сторони обговорювали можливі умови припинення війни, яку розпочала країна-агресорка.