Наприкінці серпня прем'єр Індії зустрівся із президентом Зеленським у Києві. Нарендра Моді запевнив, що хоче взяти участь у мирних зусиллях щодо завершення війни, одначе відкинув роль посередника між Україною та Росією. Своєю чергою глава нашої держави запропонував, аби другий саміт миру відбувся в Індії.

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Посланець від Індії говоритиме з Путіним про "мир"

Як повідомляють індійські ЗМІ, радник з національної безпеки Аджит Довал відвідає Росію цього тижня. 10 – 11 вересня він прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки.

Передбачається, що він матиме розмову із Владіміром Путіним, у ході якої планує обговорити мирні зусилля, спрямовані на врегулювання війни Росії проти України.

До слова, перед тим, як відвідати Київ, Нарендра Моді побував у Москві, чим викликав критику на свою адресу з боку Заходу. Сам політик під час бесіди із Зеленським розповів йому про що розмовляв із російським диктатором.