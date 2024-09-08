В конце августа премьер Индии встретился с президентом Зеленским в Киеве. Нарендра Моди заверил, что хочет принять участие в мирных усилиях по завершению войны, однако отверг роль посредника между Украиной и Россией. В свою очередь глава нашего государства предложил, чтобы второй саммит мира состоялся в Индии.

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Посланник от Индии будет говорить с Путиным о "мире"

Как сообщают индийские СМИ, советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию на этой неделе. 10 – 11 сентября он прибудет в Москву для участия во встрече представителей стран БРИКС, занимающихся вопросами безопасности.

Предполагается, что он будет иметь разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого планирует обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование войны России против Украины.

К слову, перед тем, как посетить Киев, Нарендра Моди побывал в Москве, чем вызвал критику в свой адрес со стороны Запада. Сам политик во время беседы с Зеленским рассказал ему о чем разговаривал с российским диктатором.