Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, предположив, что эта публикация – вброс российской пропаганды. Однако нельзя исключать, что определенные обсуждения по завершению войны в Украине проводятся политиками за кулисами.

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Все это мы уже проходили

На самом деле никакого "мирного плана" Олафа Шольца не существует. Канцлер Германии, по словам Клочко, не готовил его и не презентовал. Соответственно Шольц не делал ни одного публичного заявления относительно того, что украинские территории "могут быть сданы россиянам".

История с появлением от него якобы "мирной инициативы" является откровенной манипуляцией россиян. Она была запущена через итальянскую прессу, в частности изданием La Repubblica,

– объяснил он.

Россия активно лоббирует свои интересы в западной прессе. Делает она это не напрямую, а, в частности, через аналитические центры, которые дальше сотрудничают со средствами массовой информации.

В то же время нельзя исключать, что готовятся определённые инициативы со стороны Шольца. Однако они могут разрабатываться где угодно.

Например, Белый дом подготовил для Конгресса секретный план относительно его видения окончания войны в Украине. Конгрессмены требовали его представить в рамках выделения Киеву помощи в размере более 60 миллиардов долларов. Также Китай и Бразилия продвигают свой "мирный план" под названием "Политическое урегулирование украинского кризиса",

– сказал Клочок.

Однако несмотря на то, что Шольц публично не заявлял о том, что в рамках определенного "мирного плана" Украина может "уступить территории", это не означает, что такие тезисы не продвигаются за кулисами.

В этом смысле очень интересное заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в Саудовской Аравии. Мол, России якобы не нужны украинские территории, для нее важнее, чтобы Донецкой и Луганской области был предоставлен "особый статус".

Все это мы уже проходили, поэтому это бег по кругу и очередная манипуляция России. Однако нам нужно противостоять таким вещам, потому что они сеют панику и разъединяют мнения наших западных партнеров. А это крайне вредит нам,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Отметим, что Шольц в интервью отметил, что Германия будет прилагать усилия для дальнейшей поддержки Украины. В то же время, по его словам, настал момент для того, чтобы обсудить, как быстрее завершить войну в Украине.