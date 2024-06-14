В МИД ответили на очередные манипулятивные заявления Путина: в ОП тоже не смолчали

В пятницу, 14 июня, Путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений. Министерство иностранных дел отреагировало на бред российского диктатора.

Российский президент Владимир Путин 14 июня прибыл на встречу в российское МИД. Во время своего выступления он сделал ряд новых циничных заявлений. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что глава Кремля пытается ввести в заблуждение международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

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Как отреагировали в МИД на заявления Путина

Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН,

– говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы, и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательным является время их озвучивания.

Отмечается, что забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель, а именно – помешать участию лидеров и стран в этом саммите.

"Убеждены, что все миролюбивые страны, которые уважают Устав ООН и искренне стремятся к восстановлению мира в Украине, прекрасно осознают реальные мотивы российских заявлений и не допустят ввести себя в заблуждение. Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира", – подчеркнули в МИД.

Путин хочет продолжения войны

В Министерстве иностранных дел отметили, что российский диктатор прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру.

Появление заявлений Путина именно за день до начала Саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира. А он в планы России не входил. Страна-агрессор стремится к продолжению войны, оккупации Украины, уничтожению украинского народа и дальнейшей агрессии в Европе.

Украина никогда не стремилась к этой войне и как никто другой в мире хочет ее завершения. Но для того, чтобы заставить Россию отказаться от агрессии, усилий одной страны недостаточно,

– отметили в ведомстве.

Сообщается, что нужна мощная и действенная международная коалиция государств, которые разделяют принципы справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН, которому она полностью соответствует.

Участие как можно большего количества стран и международных организаций в инаугурационном Глобальном саммите мира является критически важным для того, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны, а не пропагандистским заявлениям под прикрытием ужасных ракетных обстрелов Украины.

В ОП оценили новые предложения Путина

Путин цинично заявил о готовности переговоров с Украиной, ставя условия вывода украинских войск и отказ от НАТО. В Офисе Президента считают, что никаких новых "мирных предложений" от России нет.

По словам Михаила Подоляка, Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз.

Его содержание вполне конкретное, крайне оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии,

– подчеркнул украинский чиновник.

Советник главы Офиса Президента добавил, что в этом нет реальных мирных предложений и желания закончить войну, но есть желание "не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах".