Представьте себе такое в Ватикане, – в Минкульте отреагировали на дрифт авто Red Bull в Киеве

В Министерстве культуры уже прокомментировали дрифт авто Red Bull на Софиевской площади в Киеве. Там возмущены безответственностью и неуважением представителей компании.

Позицию высказал министр культуры Александр Ткаченко. Он добавил, что никто в мире бы себе не позволил устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО.

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"Представьте себе такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра – или перед собором Нотр-Дам де Пари", – написал Ткаченко.

Он уверен, что если бы и такое произошло – все участники гонки и организаторы рекламных съемок были бы наказаны. По меньшей мере, заплатили бы штрафы.

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Министр отметил, что мостовую уже отмывают от следов, которые оставили автомобили. Но дело даже не в этом.

Во-первых, ужасное, ненадлежащее отношение к нашей культуре. Во-вторых – отношение к безопасности людей вокруг. В-третьих – к законодательству Украины,

– сказал Ткаченко.

Министр культуры заверил, что разрешений на такой дрифт не давало ни его министерство, ни заповедник "София Киевская".

Ткаченко уже обратился в Нацполицию и Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой детально расследовать ситуацию.

В частности, обстоятельства выясняют и в Минкульте. "Очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить возле исторических памятников", – подытожил министр.

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