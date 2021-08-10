Представьте себе такое в Ватикане, – в Минкульте отреагировали на дрифт авто Red Bull в Киеве
Источник:телеграм Александра Ткаченко
В Министерстве культуры уже прокомментировали дрифт авто Red Bull на Софиевской площади в Киеве. Там возмущены безответственностью и неуважением представителей компании.
Позицию высказал министр культуры Александр Ткаченко. Он добавил, что никто в мире бы себе не позволил устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО.
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"Представьте себе такое, например, в Ватикане – на площади Святого Петра – или перед собором Нотр-Дам де Пари", – написал Ткаченко.
Он уверен, что если бы и такое произошло – все участники гонки и организаторы рекламных съемок были бы наказаны. По меньшей мере, заплатили бы штрафы.
Ткаченко возмутили 3 вещи
Министр отметил, что мостовую уже отмывают от следов, которые оставили автомобили. Но дело даже не в этом.
Во-первых, ужасное, ненадлежащее отношение к нашей культуре. Во-вторых – отношение к безопасности людей вокруг. В-третьих – к законодательству Украины,
– сказал Ткаченко.
Ткаченко уже обратился в Нацполицию и Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой детально расследовать ситуацию.
В частности, обстоятельства выясняют и в Минкульте. "Очевидно, что это является поводом, чтобы наше министерство имело рычаги накладывать штрафы или запрет, если такое будет происходить возле исторических памятников", – подытожил министр.
Дрифт Red Bull на Софиевской площади: главное
- Инцидент произошел утром 10 августа – на Софиевской площади в Киеве дрифтовали автомобили компании Red Bull.
- Все происходило в пешеходной зоне. Более того – не было даже специальных ограждений.
- В КГГА заверили, что разрешения на это никто не давал. Однако экс-министр экологии Игорь Шевченко уверен, что разрешение получили от заповедника "София Киевская".
- Как известно, проводили рекламные съемки Red Bull.
- Киевляне возмущаются на страницах Red Bull и пишут гневные комментарии.