Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков рассказал российским СМИ.

Что говорят в России о призыве Трампа к прекращению ударов по российской топливной инфраструктуре?

Песков назвал инициативу американского лидера позитивным шагом для защиты экономических объектов.

Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре,

– цинично отметил он.

При этом Москва не предоставила никаких гарантий относительно симметричного прекращения собственных ежедневных обстрелов украинской энергетики и гражданских объектов.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 13 сентября призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить подход к атакам на российскую нефтяную отрасль. По его словам, удары по предприятиям, производящим дизельное топливо, якобы провоцируют глобальный дефицит и рост цен в мире.

Это происходит не из-за Ближнего Востока. Это происходит из-за того, что происходит между Россией и Украиной,

– заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что значительная часть дизельного топлива поступает из России, а украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям сокращают его производство.

Впрочем, глава Белого дома не привел никаких конкретных доказательств или расчетов в подтверждение того, что именно украинские дроны вызвали дефицит дизельного топлива на мировом рынке.

Отметим, что украинские Силы обороны систематически наносят воздушные удары по военным и топливным объектам на территории России. В Генеральном штабе ВСУ неоднократно подчеркивали, что такие операции направлены на снижение боевого потенциала оккупационных войск и принуждение России к прекращению вооруженной агрессии.