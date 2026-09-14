Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков розповів для росЗМІ.

Що кажуть у Росії про заклик Трампа до припинення ударів по російській паливній інфраструктурі?

Пєсков назвав ініціативу американського лідера позитивним кроком для захисту економічних об'єктів.

Безумовно, можна тільки вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі,

– цинічно зазначив він.

При цьому Москва не надала жодних гарантій щодо симетричного припинення власних щоденних обстрілів української енергетики та цивільних об'єктів.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп 13 вересня закликав українського лідера Володимира Зеленського змінити підхід до атак на російську нафтову галузь. За його словами, удари по підприємствах, які виробляють дизельне пальне, нібито провокують глобальний дефіцит та зростання цін у світі.

Це відбувається не через Близький Схід. Це відбувається через те, що відбувається між Росією та Україною,

– заявив Трамп.

Трамп наголосив, що значна частина дизельного пального надходить із Росії, а українські удари по нафтопереробних підприємствах скорочують його виробництво.

Втім, очільник Білого дому не навів жодних конкретних доказів або розрахунків на підтвердження того, що саме українські дрони спричинили дефіцит дизельного пального на світовому ринку.

Зазначимо, українські Сили оборони системно завдають повітряних ударів по військових та паливних об'єктах на території Росії. У Генеральному штабі ЗСУ неодноразово наголошували, що такі операції спрямовані на зниження бойового потенціалу окупаційних військ та примушення Росії до припинення збройної агресії.