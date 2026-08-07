"Необходима срочная деэскалация": генсек ООН Гутерриш осудил массированные удары по Украине и России

Международное сообщество вновь обеспокоено резким обострением боевых действий и атаками на гражданские объекты. В этой международной организации подчеркивают недопустимость ударов по населенным пунктам и призывают к немедленному снижению напряженности.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Что сказал генсек об эскалации конфликта?

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш решительно осуждает последние масштабные ракетные и дронные атаки России по Киеву и другим городам Украины. В результате этих обстрелов погибли и были ранены десятки мирных жителей, а также была нанесена значительная ущерб гражданской инфраструктуре.

В своем заявлении генсек также выразил глубокую обеспокоенность продолжением эскалации боевых действий. В этом контексте он упомянул и о недавних атаках украинских беспилотников на несколько регионов России, которые, по его словам, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению объектов инфраструктуры. При этом источник данных о последствиях ударов на территории России в заявлении ООН не уточняется.

Гутерриш подчеркнул, что усиление обстрелов приводит к рекордному росту числа жертв среди мирного населения и разрушению жилья в Украине.

Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением,

– заявил глава ООН, призвав стороны к срочной деэскалации.

Напомним, по данным ООН, май 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с начала полномасштабной войны. В июне ситуация еще больше ухудшилась: погибли 265 мирных жителей, еще 1 816 человек получили ранения.

В ООН предупреждают, что тенденция к росту числа жертв может сохраниться и в последующие месяцы. Всего с начала полномасштабного вторжения по состоянию на июль подтверждена гибель 16 402 мирных жителей и ранения 48 428 человек. Среди пострадавших – сотни детей. В то же время в ООН отмечают, что реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку не все случаи удалось подтвердить.