"Useless": в Киеве на авто ООН появились протестные надписи из-за их позиции по подрыву ГЭС

На масштабный террористический акт, который совершила Россия, взорвав Каховскую ГЭС, в ООН отреагировали поздравлением с днем русского языка. Киевский активист также "поздравил" ООН и расписал машины организации.

На нескольких автомобилях ООН и ВОЗ, припаркованных в столице Украины, появились интересные дополнения. Неравнодушный киевлянин приклеил к ним надпись "Useless", что в переводе означает бесполезный, ненужный. Таким образом, он заявил, что ООН не выполняет никаких своих прямых функций.

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Цинизм ООН по подрыву Каховской ГЭС

Надписи на машинах организаций появились 7 июня. Во второй день после масштабного террористического акта внедорожники ООН все еще стоят на стоянках в столице. Так что киевлянин Йосип Гусак показал акцией, что ООН не "United", а "Useless".

Вчера в Украине Россия повлекла за собой крупнейшую техногенную катастрофу за последние десятилетия. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи,

– написал Йосип Гусак.

Автор надписей добавил, что не совершал вандализма, а только высказал позицию относительно "полезности" ООН как организации.

Автомобили ООН на стоянке в Киеве / Фото Иосифа Гусака

Цинизм в реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС прокомментировал и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Террористический акт совершила страна, которая уже более 460 дней ведет открытую войну против нашей независимости. Отмечать такой день - в мире происходит не совсем то, что должно было бы происходить, если мы говорим о совести, справедливости и других вещах", – заявил он .

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Аукцион буквы "U" с надписью

История с надписями фотографиями не закончилась. Впоследствии активист объявил о сборе на ВСУ. Для того чтобы собрать деньги, он будет продавать буквы из надписи, которые остались у него.

У меня здесь есть несколько букв U от Useless. Давайте докажем, что U более полезно, чем UN. Выставляю одну из букв на аукцион. Кто предложит наибольшую сумму, получит ее и напечатанное фото,

– написал киевлянин.

Аукцион завершится 8 июня в 20.00.

Отношение ООН к войне в Украине