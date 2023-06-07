"Useless": в Киеве на авто ООН появились протестные надписи из-за их позиции по подрыву ГЭС
Источник:Йосип Гусак
На масштабный террористический акт, который совершила Россия, взорвав Каховскую ГЭС, в ООН отреагировали поздравлением с днем русского языка. Киевский активист также "поздравил" ООН и расписал машины организации.
На нескольких автомобилях ООН и ВОЗ, припаркованных в столице Украины, появились интересные дополнения. Неравнодушный киевлянин приклеил к ним надпись "Useless", что в переводе означает бесполезный, ненужный. Таким образом, он заявил, что ООН не выполняет никаких своих прямых функций.
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Цинизм ООН по подрыву Каховской ГЭС
Надписи на машинах организаций появились 7 июня. Во второй день после масштабного террористического акта внедорожники ООН все еще стоят на стоянках в столице. Так что киевлянин Йосип Гусак показал акцией, что ООН не "United", а "Useless".
Вчера в Украине Россия повлекла за собой крупнейшую техногенную катастрофу за последние десятилетия. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи,
– написал Йосип Гусак.
Автор надписей добавил, что не совершал вандализма, а только высказал позицию относительно "полезности" ООН как организации.
Цинизм в реакции ООН на подрыв Каховской ГЭС прокомментировал и секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Террористический акт совершила страна, которая уже более 460 дней ведет открытую войну против нашей независимости. Отмечать такой день - в мире происходит не совсем то, что должно было бы происходить, если мы говорим о совести, справедливости и других вещах", – заявил он .
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Аукцион буквы "U" с надписью
История с надписями фотографиями не закончилась. Впоследствии активист объявил о сборе на ВСУ. Для того чтобы собрать деньги, он будет продавать буквы из надписи, которые остались у него.
У меня здесь есть несколько букв U от Useless. Давайте докажем, что U более полезно, чем UN. Выставляю одну из букв на аукцион. Кто предложит наибольшую сумму, получит ее и напечатанное фото,
– написал киевлянин.
Аукцион завершится 8 июня в 20.00.
Отношение ООН к войне в Украине
- Спецпредставитель ООН по детям Вирджиния Гамба недавно встретилась с детским омбудсменом России Марией Львовой-Беловой, ранее получившей орден от Гааги за преступления в отношении украинских детей. В Госдепе США встречу решительно осудили.
- В конце мая Россия, все еще остающаяся членом Совбеза ООН, созвала заседание, на котором жаловалась на поставку оружия Украине. Представитель Украины в организации Сергей Кислица жестко высмеял окупантов.