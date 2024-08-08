Об этом 24 Каналу сказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что рано или поздно это будет влиять и на общественные настроения в России, и на поведение российской власти.

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Что показала реакция Путина миру

Единственный реальный путь к началу переговоров – принудить Владимира Путина к миру, а это можно сделать только военным путем. В частности, активные военные действия на российской территории, удары по российской территории.

Нынешняя ситуация в Курской области – тестирование для российской власти. Российская вертикаль работает деформировано и действует с опозданием.

Видимо, боятся царю докладывать плохие новости. Надо понимать, как будут действовать россияне, насколько мощной является оборона. Это исключительно военные задачи, но они проверяют способность россиян защищать свою территорию,

– отметил Фесенко.

В то же время Владимир Путин действует сдержанно. Комментируя "прорыв" в Курской области диктатор сказал, что это якобы провокация "киевского режима", и этим ограничился.

Важно, что это будет влиять на Запад. Для наших западных партнеров это конкретный аргумент, что не надо бояться, ведь для Путина тоже есть красные линии,

– сказал политолог.

Главный прецедент того, что сейчас происходит в Курской области – надо действовать нестандартно, жестко и переносить войну на российскую территорию. Это демонстрация, что российская армия не такая уж победоносная, а то у россиян вновь появились амбиции, что они вновь могут выиграть войну. События в Курской области напомнили, что война может развиваться по-разному.