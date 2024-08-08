Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що рано чи пізно це впливатиме й на суспільні настрої в Росії, і на поведінку російської влади.

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Що показала реакція Путіна світу

Єдиний реальний шлях до початку переговорів – примусити Владіміра Путіна до миру, а це можна зробити лише військовим шляхом. Зокрема, активні військові дії на російській території, удари по російській території.

Нинішня ситуація в Курській області – тестування для російської влади. Російська вертикаль працює деформовано й діє із запізненням.

Мабуть, бояться царю доповідати погані новини. Треба розуміти, як діятимуть росіяни, наскільки потужною є оборона. Це виключно воєнні задачі, але вони перевіряють здатність росіян захищати свою територію,

– зазначив Фесенко.

Водночас Владімір Путін діє стримано. Коментуючи "прорив" у Курській області диктатор сказав, що це нібито провокація "київського режиму", й цим обмежився.

Важливо, що це буде впливати на Захід. Для наших західних партнерів це конкретний аргумент, що не треба боятися, адже для Путіна теж є червоні лінії,

– мовив політолог.

Головний прецедент того, що зараз відбувається в Курській області – треба діяти нестандартно, жорстко і переносити війну на російську територію. Це демонстрація, що російська армія не така вже переможна, а то у росіян знов з'явилися амбіції, що вони знов можуть виграти війну. Події в Курській області нагадали, що війна може розвиватися по-різному.