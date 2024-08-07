Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він припустив, які завдання мають бойові дії на Курщині.

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Путіну доведеться обирати

Україні протягом 2024 року обов'язково потрібно здійснити нестандартні операції, які б створили необхідні умови для сильних позицій у переговорах з новим президентом Сполучених Штатів.

Ці нестандартні операції можуть проводитися в будь-якому напрямку. Однак я вважаю, що центр гравітації цієї війни не на Донбасі, куди залізли по вуха росіяни, а саме в Криму,

– мовив Самусь.

Водночас у концепції противника центром гравітації війни є Донбас. Тож тепер перед Кремлем постає дилема:

виводити резерви з Донбасу, фактично зупиняти наступ, відмовитися від політичного завдання і спробувати нейтралізувати загрозу в Курській області та на Півдні;

продовжувати наступ на Донбасі.

Я можу припустити, що вони не відмовляться від свого політичного завдання окупувати весь Донбас й тому залізуть у пастку, яку самі створили, й вдаватимуть, що в Курській області нічого не відбувається,

– зазначив військовий експерт.

Проте якщо ці невідомі сили зараз візьмуть під контроль Курськ й атомну станцію, то росіянам вже буде нікуди діватися.

Операція на Курщині має три завдання

На думку заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, завдання операції на Курщині більш амбітні, ніж просто переміщення бойових підрозділів Росії. Адже на передислокацію ворожих резервів були покликані рейди російських добровольців.

Як зазначив Самусь, ці заходи мають стратегічні, оперативні й тактичні завдання: