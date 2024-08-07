В етері 24 Каналу військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко сказав, чи доведеться росіянам перекидати резерви з інших напрямків. Він також оцінив ситуацію на Курщині.

До теми Окупанти ниють, що Суджа вже під контролем ЗСУ

Яка нині ситуація на Курщині

Поки що незрозуміло, хто діє на території Курської області. Російська влада звинувачує Збройні Сили України у прориві кордону. В Україні цю інформацію поки не коментують.

Але хто б зараз не здійснював операцію на Курщині, вони знають, що роблять, адже обрані дуже цікаві напрямки просування,

– зазначив Коваленко.

Наприклад, якщо говорити про населений пункт Суджа, то до нього веде автомагістраль Р-200. До того ж на шляху цієї автомагістралі відсутні населені пункти. Вони розташовані на південний схід від автомагістралі, тому не можуть бути перепоною.

З іншого боку, якщо від'їхати на схід від автомагістралі на декількасот метрів, то будуть села, у яких можна розміщувати позиції та укриття. Тобто з логістичного погляду дуже цікавий напрямок,

– мовив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.

Крім цього, є села, які перебувають в умовно сірій зоні. Враховуючи те, що там відсутні регулярні російські війська, їх можна швидко захоплювати. Протидіяти можуть хіба що російські прикордонні підрозділи або так звані територіальні підрозділи.

Згідно з російськими пабліками, загальний фронт просування становить 25 кілометрів, глибина просування по деяких напрямках вже понад 10 кілометрів.

Якщо вірити російським паблікам та Z-воєнкорам, то зараз як мінімум під вогневим контролем автомобільна дорога Рильськ – Коренево – Суджа, яка розташована в районі Свердликове.

Де росіяни беруть сили для оборони

Якісь невідомі підрозділи, як пише російське міністерство оборони, в кількості 300 одиниць особового складу зробили те, на що знадобилось майже два тижні групі військ Північ, яка розпочала Харківську операцію і просунулась менш ніж на 10 кілометрів у напрямку Липців та Вовчанська.

Росіяни вже намагаються нейтралізувати загрозу, використовуючи ресурс з інших областей. Зокрема, передислоковують солдатів з Брянська, з Білгородської області, де розміщується основний контингент групи військ Північ у кількості понад 5000 особового складу.

"Не виключено, що найближчим часом може послабшати тиск піхотної компоненти в районі Липців або Вовчанська. Водночас я не впевнений, що буде послаблено удари тактичної авіації та артилерії", – додав Коваленко.