Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он предположил, какие задачи имеют боевые действия на Курщине.
К теме Выбраны интересные направления для продвижения, – Коваленко о ситуации в Курской области
Путину придется выбирать
Украине в течение 2024 года обязательно нужно осуществить нестандартные операции, которые бы создали необходимые условия для сильных позиций в переговорах с новым президентом Соединенных Штатов.
Эти нестандартные операции могут проводиться в любом направлении. Однако я считаю, что центр гравитации этой войны не на Донбассе, куда залезли по уши россияне, а именно в Крыму,
– сказал Самусь.
В то же время в концепции противника центром гравитации войны является Донбасс. Поэтому теперь перед Кремлем стоит дилемма:
- выводить резервы из Донбасса, фактически останавливать наступление, отказаться от политической задачи и попытаться нейтрализовать угрозу в Курской области и на Юге;
- продолжать наступление на Донбассе.
Я могу предположить, что они не откажутся от своей политической задачи оккупировать весь Донбасс и поэтому залезут в ловушку, которую сами создали, и будут делать вид, что в Курской области ничего не происходит,
– отметил военный эксперт.
Однако если эти неизвестные силы сейчас возьмут под контроль Курск и атомную станцию, то россиянам уже будет некуда деваться.
Операция на Курщине имеет три задачи
По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, задачи операции на Курщине более амбициозные, чем просто перемещение боевых подразделений России. Ведь на передислокацию вражеских резервов были призваны рейды российских добровольцев.
Как отметил Самусь, эти мероприятия имеют стратегические, оперативные и тактические задачи:
- стратегические – заключаются в создании сильной позиции Украины на предстоящих переговорах с новым президентом Соединенных Штатов;
- оперативные – достижения изменений на фронте. Речь идет о дилемме командования вооруженных сил, откуда брать резервы для обороны;
- тактические – изменение ситуации, в частности, в Сумской области.