НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность. Интересно, что из-за таких планов Альянса в Кремле уже началась настоящая истерика.

Верный лакей российского диктатора Владимира Путина прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о приведении ядерных вооружений Альянса в состояние боевой готовности, истерически отметив запрет подобной риторики, которой же собственно Москва не придерживается. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

Как сообщал Йенс Столтенберг, НАТО планирует перевод ядерного оружия в режим ожидания, о чем ведутся переговоры в Альянсе. В то же время Дмитрий Песков считает такую риторику и заявления "недопустимыми".

По его словам, когда кремлевский хозяин Путин говорит о проблематике по "военным ядерным делам", он якобы всего лишь отвечает на вопросы журналистов, в частности иностранных.

Он не говорит об этом по собственной инициативе. И он очень внимательно к этому относится. А вот то, что сказал господин Столтенберг, не укладывается в контекст той же декларации, которая была принята накануне, и которую подписали далеко не все,

– заявил прислужник диктатора.

Песков отметил, что в вышеупомянутом документе говорится о недопустимости подобной риторики, а вот заявления Североатлантического альянса это ни что иное, как нагнетание напряженности.

Однако, по непонятным причинам, российский чиновник не упоминает обо всех заявлениях и действиях Владимира Путина.

Россия неоднократно угрожала ядерным оружием и проводила учения

В начале мая российское оборонное ведомство объявило о начале подготовки к учениям с применением нестратегического ядерного оружия.

Страна-агрессор заявила, что эти учения якобы являются ответом на "провокационные заявления отдельных западных официальных лиц".

А вот уже в конце мая в России начались учения по тактическому ядерному оружию. Тогда в министерстве обороны страны-агрессора даже показали кадры с учений.

Интересно также, что 1 ноября 2023 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте российских стратегических ядерных сил.

Подробнее о заявлении Столтенберга

В воскресенье, 16 июня, вышло интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга для одного из британских медиа. В нем он, в частности, заявил о том, что НАТО готовится к переводу нуклеарного арсенала в боевую готовность.

Это осуществляют для того, чтобы показать его миру. В то же время постоянно растет угроза со стороны Пекина и Москвы. Как отметил генсек Альянса, между странами НАТО были оживленные консультации по изъятию ракет из хранилищ и перевода их в режим ожидания.

Чиновник добавил, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии Североатлантического альянса. Такая политика должна подготовить Блок к противостоянию более опасной части мира.

Напомним также, что МИД России угрожало ударами в случае расширения ядерной миссии НАТО на территорию Польши. Расширение ядерной миссии Альянса якобы имеет "дестабилизирующий и угрожающий" характер.