Разрушается главный нарратив Кремля: как россияне относятся к привлечению войск КНДР в войну

Россия привлекает к войне против Украины северокорейских военных. Вероятно, солдаты из КНДР будут помогать российской армии в Курской области, где с августа 2024 года находятся подразделения ВСУ. Ведь своими силами Владимир Путин не справится.

Еще одним серьезным ударом по имиджу Путина и его режима будет привлечение солдат из КНДР. Военный аналитик Олег Матвеев сказал 24 Каналу, что россияне думают об участии войск КНДР в войне.

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Разрушается главный нарратив Кремля

Курская операция ВСУ показала всему миру настоящую "мощь" так называемой "второй армии мира". Почти 3 месяца на территории России находятся украинские Силы обороны и выбить их россияне неспособны. Российские войска уже несколько раз начинали контрнаступление, но тщетно. Привлечение войск из КНДР станет еще одним ударом по репутации диктатора.

Путину важно выглядеть сильным, а если он для своей войны будет использовать сотни тысяч военнослужащих другой страны, то это будет выглядеть слабостью. Эффект может быть отрицательный,

– сказал военный аналитик.

Даже z-каналы пишут, мол, почему это россияне такие слабые, что за нас воюют северокорейцы. Одно дело боеприпасы получать от Северной Кореи, а другое – солдат. Ведь теперь разрушаются кремлевские нарративы так называемой народной войны.

Получается, что война не совсем народная, если за Россию воюет КНДР, которая не имеет никакого отношения к российско-украинской войне. Но Путин готов пойти на все, чтобы достичь своих целей, в частности, продолжать войны против Украины, но чтобы она как минимум не угрожала его режиму,

– отметил Матвеев.

Кстати, Кремль боится реакции россиян, поэтому пытается скрыть от своего населения, что северокорейские военные будут участвовать в боевых действиях на стороне России. По данным южнокорейской разведки, солдатам выдали поддельные документы, российские паспорта, а самих военных выдают за бурятов и якутов.

Обратите внимание! Ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий считает, что Кремль ищет различные способы, чтобы избежать всеобщей мобилизации в стране. Один из вариантов – привлечение войск из КНДР.