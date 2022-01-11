Реакция на российскую угрозу: Дания отправит в Балтийское море истребители и фрегат

Дания на фоне российской угрозы предложила НАТО направить военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16 в Балтийское море. Эти меры должны усилить безопасность региона.

Такое заявление сделала госпожа посол Дании Кристина Мисковяк. По ее словам, НАТО поддержало предложение о поддержке.

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В то же время, в датском парламенте очень сильная поддержка вклада Дании в Балтийское море.

Мы неоднократно видели единство в этом вопросе, и это, конечно, связано с нашей собственной безопасностью и регионом,

– заявила Кристина Мисковяк.

Она отметила, что такой шаг необходим для сдерживания агрессии со стороны России вблизи границ.

"Мы наблюдаем агрессивное и угрожающее поведение России и сейчас, и в Крыму с 2014 года. Поэтому мы укрепляем нашу оборону. Мы реагируем на события России", – добавила посол.

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По мнению Мисковяк, целью России является раскол союзнических отношений других стран, впрочем, решение Дании относительно усиления безопасности Балтийского региона свидетельствуют лишь об их укреплении.

Между тем, министр обороны Дании Калле Лаанет сказал, что сегодня в НАТО ведутся переговоры относительно усиления безопасности восточного крыла Альянса. Военно-морской фрегат прибудет в Балтийское море уже в середине января и будет находиться там в течение трех месяцев.

Отметим, что 11 января Россия начала проводить военные учения в приграничных районах Украины. Учения стартовали в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Россия использует 300 единиц военной техники, в частности танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.