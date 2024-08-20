Есть опасения: что кроется за реакцией Северной Кореи на Курскую операцию

Северная Корея, которая открыто поддерживает путинский режим и поставляет России оружие, осудила Курскую операцию ВСУ, назвав ее "актом террора". А также обвинила США якобы в передаче Украине "астрономического" количества летального оружия.

В разговоре с 24 Каналом кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил, почему Пхеньян сделал циничное заявление по Курской операции и назвал Украину "страной с марионеточным режимом, которая осуществила террор".

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"Ось зла" боится перелома в войне

Как отметил эксперт-международник, реакция Северной Кореи на Курскую операцию в очередной раз продемонстрировала, что режим Ким Чен Ына является марионеточным режимом Китая. Реакция КНДР может быть связана не только с наступательными действиями Сил обороны на Курском направлении. Очевидно есть опасения, что может произойти перелом на этой войне и в других.

В частности, страны НАТО увеличивают присутствие в районе Тихого океана, что невыгодно Китаю, Северной Корее, которые нацеливаются против своих соседей.

Пекину не нравится, что Тайвань борется за свою самостоятельность. Заявления КНДР могут быть нацелены против Южной Кореи и Японии,

– отметил Желиховский.

По его словам, Китай и КНДР считают Тайвань, Южную Корею и Японию марионетками Соединенных Штатов. Судя по их логике и парадигме видения мира, это также касается европейских стран.

Европейские силы появляются в Тихом океане, что также не нравится Китаю. Поэтому Пекин в марионеточном режиме дает задание КНДР озвучивать провокационные заявления. Так же это делает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, выполняя прихоти Владимира Путина.