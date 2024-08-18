Белорусский диктатор на фоне операции в Курской области решил высказать собственную позицию. Политолог Валерий Дымов в разговоре с 24 Каналом отметил интересные детали в скандальных заявлениях Лукашенко.

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Лукашенко признал правду

Самопровозглашенный президент Беларуси дал очередное интервью российским пропагандистским медиа. Там он говорил об "эскалации" Украины в Курской области, и называет это наступление "попыткой толкнуть Москву на асимметричные действия". Например, применение ядерного оружия.

Лукашенко параноик, но что ему делать? Он заявил, что Украина накопила войска на границе с Беларусью, потому что они думают, что Россия снова пойдет через территорию Беларуси к ним. Тем самым он признает, что была агрессия через территорию Беларуси была агрессия,

– отметил Валерий Дымов.

Лукашенко, вероятно, действительно испугался, что ему может что-то угрожать. В то же время сам он ничего не решает, ведь им руководит Владимир Путин, который, к слову, в последнее время мог увеличить давление на Лукашенко.

"Он говорит параноидально. Мол, может перебросить треть войск к границе с Украиной. Какую треть? От каких войск? Я прекрасно знаю, какая ситуация в Беларуси. Мало того, что Россия вывезла оттуда технику и снаряды, то еще и сейчас Беларусь им отдает все со складов воинских частей непосредственно. Кем он будет защищаться?, – риторически уточнил политолог.

Кроме того, белорусский диктатор, как бы пытаясь кого-то запугать, сказал, что Россия, в случае чего, ему поможет. Однако и это звучит комично, ведь Кремль не может даже справиться с собственной территорией, часть которой уже контролируют ВСУ.