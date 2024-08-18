Білоруський диктатор на тлі операції у Курській області вирішив висловити власну позицію. Політолог Валерій Димов у розмові з 24 Каналом відзначив цікаві деталі у скандальних заявах Лукашенка.

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Лукашенко визнав правду

Самопроголошений президент Білорусі дав чергове інтерв'ю російським пропагандистським медіа. Там він говорив про "ескалацію" України в Курській області, та називає цей наступ "спробою штовхнути Москву на асиметричні дії". Наприклад, застосування ядерної зброї.

Він також дав інтерв'ю "Белсату" – державній кампанії – він сам із собою говорить. Лукашенко параноїк, але що йому робити? Він заявив, що Україна накопичила війська на кордоні з Білоруссю, бо вони думають, що Росія знову піде через територію Білорусі до них. Тим самим він визнає, що була агресія через територію Білорусі була агресія,

– наголосив Валерій Димов.

Лукашенко, ймовірно, справді злякався, що йому може щось загрожувати. Водночас сам він нічого не вирішує, адже ним керує Владімір Путін, який, до слова, останнім часом міг збільшити тиск на Лукашенка.

"Він говорить параноїдально. Мовляв, може перекинути третину військ до кордону з Україною. Яку третину? Від яких військ? Я чудово знаю, яка ситуація в Білорусі. Мало того, що Росія вивезла звідти техніку та снаряди, то ще й зараз Білорусь їм віддає все зі складів військових частин безпосередньо. Ким він буде захищатися?, – риторично уточнив політолог.

Крім того, білоруський диктатор, мовби намагаючись когось залякати, сказав, що Росія, у разі чого, йому допоможе. Однак і це звучить комічно, адже Кремль не може навіть дати ради з власною територією, частину якої уже контролюють ЗСУ.