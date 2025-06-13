Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес, заметив, что сам Дональд Трамп должен чувствовать стыд за то, что сказал, что у Украины нет козырей. Однако даже после операции "Паутина" он может не делать решительных шагов против Кремля.

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Как дальше будет действовать Трамп

Трамп никак не отреагировал на атаку СБУ по стратегической авиации России. Генерал-лейтенант армии США в отставке отметил, что, вероятно, президент до сих пор не может понять, что именно сказать. Однако уверенности в том, что он сделает что-то по-настоящему значимое, чтобы помочь Украине, нет.

Я видел немало комментариев от таких людей, как Стив Бэннон, Майкл Флинн, Алекс Джонс и других, кто давно связан с движением "Make America Great Again" и все время поддерживал Кремль. Они публично заявили, что это, мол, ужасно, что якобы кто-то пытается разрушить мечту Трампа о мирном урегулировании, и так далее, полный бред,

– сказал он.

Ходжес напомнил, что администрация уволила советника по национальной безопасности Майка Волца. Теперь его обязанности и обязанности государственного секретаря исполняет Марко Рубио. Однако многие ключевые должности в администрации, в частности в Министерстве обороны, так и не заполнили.

Поэтому в США нет достаточного количества специалистов, которые могли бы провести анализ, сформулировать позицию и принять необходимые решения.

К тому же у них на должности пресс-секретаря Министерства обороны, абсолютно не компетентный человек, который, без преувеличения, поддерживает Кремль. Это просто ужасно. Они, очевидно, до сих пор не могут определиться, что именно им говорить,

– подчеркнул он.

Генерал-лейтенант армии США в отставке заметил, что подход администрации Трампа с самого начала был обречен на провал. Она никогда не понимала украинскую культуру, географию, историю, не осознавали, почему именно Украина борется. Она не могла даже четко сказать, что Россия является агрессором и с самого начала хотела, чтобы Украина уступила свои территории.

Хотя Конгресс поддерживает нашу страну, вероятно, Белый дам вообще нет искреннего отношения к Украине к ее суверенитету, к принципам международного права.

В этой администрации люди, которые не руководствуются моральными принципами, и именно поэтому они не знают, как им действовать в этой ситуации,

– отметил Ходжес.

Трамп неоднократно сообщал о намерении ввести санкции против России, но ничего не происходит. Зато Сенат подготовил сильный пакет санкций, который поддерживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Однако, очевидно, руководство Республиканской партии предпочитает, чтобы, чтобы президент лично дал зеленый свет для этого шага. Возможно, он это сделает. Если так, я с удовольствием признаю, что ошибался. Я не понимаю, почему Трамп до сих пор не использует весь тот рычаг влияния, который у него есть в отношении России", – заметил генерал-лейтенант армии США в отставке.

Интересно! Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сообщил, что пока Трамп тормозит введение санкций против России, Украина должна искать поддержку среди американского военного сообщества, сообщества евангелистов. Например, стоит обратить внимание на духовного советника президента США.

Он добавил, что многие в мире, в частности в США, недооценивали Украину. Среди специалистов западной разведки есть немало тех, кто лично видел украинских военнослужащих и хорошо осознает, насколько высок их технический уровень подготовки. Например, однажды ЗМУ справились с радаром контрбатарейной борьбы от США гораздо лучше, чем ожидали.