"Триединый нобелевский народ": украинцы возмущаются присуждением премии мира россиянам и белорусам

Нобелевский комитет присудил премию мира в этом году правозащитникам из России и Беларуси. В сети возмутились из-за такого решения.

Украина пытается бороться с навязанным российской пропагандой нарративом о "триедином братском народе". Похоже, что Нобелевский комитет решил безотчетно или сознательно подыграть вражеской пропаганде и наградил почетной премией представителей из трех государств . 24 канал собрал реакции украинцев на новость.

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Что говорят в Офисе Президента

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк написал об абсурдности такого решения. Фактически "Нобеля" присудили представителям двух стран, напавшим на третью.

У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир", если вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне.

– написал Подоляк.

Также он иронически подытожил, что "Нобель" в этом году просто "супер".

Как реагируют на Нобелевскую премию мира соцсети в этом году

Одной из первых отреагировала на это событие твиттерская инфлюэнсерша Мелания Подоляк . Она назвала это решение моральным банкротством, а также загадала о присуждении "Нобеля" миру Бараку Обаме.

По ее словам, тогда президент США получил премию за вывод войск из Ирака. В шутку, однако не без возмущения, она написала, что Комитет в следующем году присудит награду Путину за то, что тот выведет войска из Украины.

Также она пошутила о присуждении "Нобеля" производителям HIMARS .

Я хочу присудить свою личную премию мира 2022 Lockheed Martin. HIMARS – удивительный инструмент для достижения мира. Поздравляю!

– написала женщина.

Сеть разразилась многими короткими, но точными комментариями об этой новости.

Кому еще "можно присудить" Нобеля миру, кроме россиян

Одна из пользователей написала, что по такой логике Нобелевский комитет мог бы наградить Третий Рейх .

Давайте еще третьему рейху дадим нобелевскую премию мира. Не знаю, что можно было сделать более позорное, чем дать Нобелевскую премию мира россиянам и белорусам во время того, как эти две страны совершают геноцид против украинцев и украинок,

– заявила женщина.

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Также в этом списке "достойны" быть:

политический блок ЗУБР;

русские мужчины, бежавшие от мобилизации за границу;

Во что превратилась Нобелевская премия

Украинский политолог Олег Саакян назвал Нобелевскую премию мира – премией раздора.

Все, кто получил ее в этом году безусловно заслуживает ее. Это признание! Но то, что ее вручили как совместную представителям Украины, Беларуси и России – это обесценить ее "братством" и восприятием пространства как чего-то единого. Радость с привкусом яда,

– написал эксперт.

Также одна из пользователей соцсети заявила , что это фестиваль "Славянский базар", а не Нобелевская премия мира.

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