Реакция Украины на одиозное заявление должностного лица НАТО: хронология 539 дня войны
16 августа 2023, 07:03Читати новину українською
Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Украинцы продолжают отвоевывать нашу землю.
Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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1:31 Россияне показали, как напали на турецкое судно "Сукру Окан" в Черном море. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.
Как россияне напали на судно "Сукра Окан": смотрите видео
00:06 Алексей Данилов отреагировал на заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена, что Украина может войти в НАТО, если отдаст России временно оккупированные территории. Секретарь СНБО назвал эти слова вбросом.