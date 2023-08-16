Реакция Украины на одиозное заявление должностного лица НАТО: хронология 539 дня войны

Россия продолжает попытки захватить Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Украинцы продолжают отвоевывать нашу землю.

Какая ситуация на поле боя и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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"Сукру Окан"

Россияне показали, как напали на турецкое суднов Черном море. На видео, которое выложили оккупанты, можно увидеть, как военные с вертолета высадились на палубу.

Как россияне напали на судно "Сукра Окан": смотрите видео

Алексей Данилов отреагировал на заявление главы канцелярии НАТО Стиана Йенссена, что Украина может войти в НАТО, если отдаст России временно оккупированные территории. Секретарь СНБО назвал эти слова вбросом.