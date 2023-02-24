Зеленский оценил так называемый "мирный план" Китая

Президент Украины отреагировал на мирный план, который предложили в Китае 24 февраля. Он отметил, что частично с ним согласен.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции к годовщине полномасштабного вторжения, передает 24 Канал.

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"Мне кажется, что это был не мирный план Китая – это была не резолюция и не декларация, это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свое мнение по этому поводу. Китай начал говорить об Украине – я считаю, что это очень неплохо", – заявил Президент.

Обратите внимание – полная пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео

Есть интересы Украины

По словам Зеленского, в китайском плане есть пункты, которые можно использовать в интересах Украины. В частности, речь идет о территориальной целостности, ядерной безопасности.

Я считаю, что там есть уважение к территориальной целостности. Там не указано, в какой стране, но нарушена территориальная целостность нашего государства. Там говорится о ядерной безопасности. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны, – отметил Зеленский.

Однако есть пункты, с которыми президент не соглашается. Он уверен, что не согласится и весь мир.



"Считаю, что мы должны в нормальном смысле слова это использовать, и пусть в этом пункте поработать с Китаем. Почему нет? Наша задача собрать всех, чтобы изолировать одних", – добавил Зеленский.

Риск поставки оружия

Несмотря на предложение Китая, Зеленский считает, что субъектом инициатив может быть только то государство, на территории которого происходит война. Он отметил, что Украина уже предложила формулу мира.

"От Китая это был важный сигнал, что они собираются участвовать. Я воспринимаю это как сигнал и не знаю, что будет дальше. Хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира. Очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию". Это пункт №1. Я делаю все, чтобы не допустить этого. Иначе есть риски, что будет третья мировая", – сказал Зеленский.