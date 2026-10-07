Работают даже турели: как Украина сбивает реактивные дроны

Российские войска начали активно применять скоростные реактивные беспилотники, которые фактически являются полноценными крылатыми ракетами. Для эффективного противодействия этим целям украинским военным необходимы автономные зенитные системы и дешевые беспилотные истребители.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN Олег Катков. По его словам, Россия атакует Украину реактивными дронами "Герань-4", развивающими крейсерскую скорость 320 километров в час. А вот "Герань-5" и "Бандероль" – это уже даже малогабаритные крылатые ракеты со скоростью более 500 километров в час.

Как сбивать российские "Герани"?

Как подчеркнул Катков, Украине необходимо найти экономически целесообразные решения для уничтожения новых российских реактивных дронов и малогабаритных крылатых ракет. Важно сбивать относительно дорогостоящее средство противника еще более дешевым средством.

Например, стоимость "Шахеда" составляет примерно 100 тысяч долларов. Его уничтожали зенитными дронами, которые стоят несколько тысяч долларов. Разница колоссальная. Это привело к ситуации, при которой весь массив средств, вложенных в "Шахеды", стал неэффективным. Их уничтожают за копейки. Не расходуются полноценные зенитные ракеты, стоимость которых составляет миллионы долларов,

– отметил Катков.

Соответственно, россияне перешли на реактивные дроны. И сейчас важно найти аналогичное средство, которое поможет уничтожать их дешево. Украина работает в этом направлении.

Как Силы обороны сбивают реактивные дроны: смотрите видео 24 Канала

Здесь стоит упомянуть об автономных турелях с искусственным интеллектом. Это правильное решение, которое уже когда-то применялось. Так, подобные технологии автоматического обнаружения и уничтожения целей используются еще с 1970-х годов, в частности в американских комплексах Phalanx.

Когда мы говорим об автоматизированных средствах ПВО, то мы исключаем главные факторы, мешающие эффективности, – человеческий фактор и скорость реакции человека. Конечно, без участия человека не обойтись. Он должен принимать решение, разрешать ли комплексу сбивать такую цель,

– отметил Катков.

Добавим, что Россия пытается усовершенствовать крылатую ракету "Герань-5". Там работают над изменением конструкции, чтобы разогнать ее до 700–800 километров в час. Перехватить такую цель будет сложнее, ведь тогда те же дроны-перехватчики должны развивать скорость до 900 километров в час.