Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN Олег Катков. За його словами, Росія атакує Україну реактивними дронами "Герань-4" з крейсерською швидкістю у 320 кілометрів на годину. А от "Герань-5" та "Бандероль" – це вже навіть малогабаритні крилаті ракети зі швидкістю більшою за 500 кілометрів на годину.

Як збивати російські "Герані"?

Як наголосив Катков, Україні необхідно знайти економічно доцільні рішення для знищення нових російських реактивних дронів та малогабаритних крилатих ракет. Важливо збивати відносно недешевий засіб ворога ще дешевшим засобом.

До прикладу, вартість "Шахеда" становить десь під 100 тисяч доларів. Він знищувався зенітними дронами, які коштують кілька тисяч доларів. Різниця колосальна. Це створило ситуацію, за якої весь масив вкладених у "Шахеди" коштів став неефективним. Вони знищуються за копійки. Не витрачаються повноцінні зенітні ракети, вартість яких – мільйони доларів,

– зазначив Катков.

Відповідно, росіяни перейшли на реактивні дрони. І зараз важливо знайти аналогічний засіб, який допоможе знищувати їх дешево. Україна працює в цьому напрямку.

Як Сили оборони збивають реактивні дрони: дивіться відео 24 Каналу

Тут варто згадати про автономні турелі зі штучним інтелектом. Це правильне рішення, яке вже навіть колись застосовувалося. Так, подібні технології автоматичного виявлення та знищення цілей використовуються ще з 1970-х років, зокрема в американських комплексах Phalanx.

Коли ми говоримо про автоматизовані засоби ППО, то ми виключаємо найголовніший фактор, який заважає ефективності – людський фактор та швидкість реакції людини. Звісно, без участі людини не обійтися. Вона має приймати рішення, чи дозволяти комплексу збивати таку ціль,

– зауважив Катков.

Додамо, Росія намагається вдосконалити крилату ракету "Герань-5". Там працюють над зміною конструкції, аби розігнати її до 700 – 800 кілометрів на годину. Перехопити таку ціль буде складніше, адже тоді ті ж дрони-перехоплювачі мають розвивати швидкість до 900 кілометрів на годину.