О последствиях сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Какие последствия взрывов?

Воздушную тревогу в Ровенской области объявляли около 18:19. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении области.

Реактивный БпЛА через Тернопольскую область в направлении Дубно,

– сообщили военные.

Тогда в регионе прогремели взрывы. По данным ОВА, они были связаны с работой сил противовоздушной обороны. Бойцам удалось сбить российскую цель.

Коваль уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.

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