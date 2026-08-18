Про наслідки повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Які наслідки вибухів?
Повітряну тривогу на Рівненщині оголошували близько 18:19. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника у напрямку області.
Реактивний БпЛА через Тернопільщину у напрямку Дубно,
– повідомили військові.
Тоді в регіоні прогриміли вибухи. За даними ОВА, вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони. Бійцям вдалося збити російську ціль.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Коваль уточнив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Відбій загрози для усієї області пролунав о 18:41.
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Згодом гучно було також у Києві. Місцева влада повідомила про перші наслідки атаки дронів на столицю.
Нагадаємо, вранці внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на розподільчому центрі мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах. На щастя, минулось без постраждалих.