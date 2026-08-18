Про наслідки повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Які наслідки вибухів?

Повітряну тривогу на Рівненщині оголошували близько 18:19. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника у напрямку області.

Реактивний БпЛА через Тернопільщину у напрямку Дубно,

– повідомили військові.

Тоді в регіоні прогриміли вибухи. За даними ОВА, вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони. Бійцям вдалося збити російську ціль.

Коваль уточнив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Відбій загрози для усієї області пролунав о 18:41.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

Згодом гучно було також у Києві. Місцева влада повідомила про перші наслідки атаки дронів на столицю.

Нагадаємо, вранці внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на розподільчому центрі мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA у Броварах. На щастя, минулось без постраждалих.