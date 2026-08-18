Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Яку загрозу можуть становити нові дрони?

Головною мішенню для модернізованих реактивних дронів можуть стати західні регіони нашої держави.

Фахівці зазначають, що вздовж українського та білоруського кордонів Росія вже облаштувала 59 нових пускових рейок. Вони розміщені на 10 різних військових базах.

Варто зауважити, що місткість кожної такої бази перевищує 1000 безпілотних літальних апаратів. Американські експерти переконані, що подібні кроки є прямою ознакою підготовки до інтенсивніших обстрілів української території. Крім того, у перспективі ці потужності можуть бути застосовані для атак на держави-члени НАТО.

Окрему увагу в ISW звертають на технічні параметри зведених конструкцій. Близько двох десятків нових рейок вирізняються значною довжиною, що свідчить про їхнє призначення для запуску реактивних безпілотників типу "Герань-4" та "Герань-5".

Ці апарати мають серйозні показники дальності польоту. Для моделі "Герань-4" вона становить від 450 до 850 кілометрів, тоді як "Герань-5" здатна долати відстань від 950 до 1000 кілометрів. Завдяки цьому російська армія отримує змогу випускати значно більшу кількість далекобійних апаратів під час масованих хвиль терору.

Аналітики припускають, що саме західні області України стануть пріоритетними цілями для цих ударів. Ситуацію ускладнює те, що нові дрони мають вищу швидкість та кращу живучість, а це створить додаткові труднощі для українських систем протиповітряної оборони.

Відтягування пускових об'єктів углиб російської території має на меті убезпечити дронову інфраструктуру від ударів у відповідь. Раніше Сили оборони України вже успішно знищували ворожі майданчики неподалік тимчасово окупованого Донецька, тому тепер агресор намагається підвищити їхню захищеність за рахунок відстані.

Додатковою загрозою є плани противника об'єднати нові пускові бази із власною супутниковою системою "Рассвет", яку називають російським аналогом мережі Starlink. Така інтеграція дасть змогу окупантам завдавати значно точніших ударів по українській ППО та інших тилових об'єктах, атакуючи одночасно з різних напрямків.

Нагадаємо, Росія розробила новий дрон для ударів по українських лініях електропередач. За даними ГУР, безпілотник має вибуховий елемент, здатний перерізати метал, і призначений для ураження електроопор. У розвідці також попередили, що восени та взимку Росія може продовжити атаки на українські підприємства ВПК, військові об'єкти, логістику та цивільну інфраструктуру. Особливо вразливими взимку залишатимуться системи електропостачання та опалення.