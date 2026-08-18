Реактивные БПЛА добрались до Запада: в Ровенской области действовала ПВО
Вечером 18 августа российские войска продолжают проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. Вражеские ракеты долетели до Ровенской области.
О последствиях сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.
Какие последствия взрывов?
Воздушную тревогу в Ровенской области объявляли около 18:19. Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника в направлении области.
Реактивный БпЛА через Тернопольскую область в направлении Дубно,
– сообщили военные.
Тогда в регионе прогремели взрывы. По данным ОВА, они были связаны с работой сил противовоздушной обороны. Бойцам удалось сбить российскую цель.
Коваль уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.
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