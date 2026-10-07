Кремль готовит новую угрозу с неба: как Украина будет сбивать реактивные дроны и чего ожидать зимой

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала командир 429-го батальона беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал, как Украина готовится противостоять новым российским реактивным беспилотникам. Впереди украинцев ждет чрезвычайно тяжелая зима, пережить которую можно только при условии максимальной консолидации усилий общества и армии.

Россия пытается демонстрировать силу и наращивать производство нового вооружения, однако за этой картинкой может скрываться гораздо больше проблем. Украинские удары вглубь территории страны-агрессора уже влияют не только на ее военные возможности, но и на внутренние политические процессы.

Командир батальона беспилотных систем "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в беседе с 24 Каналом объяснил, почему не стоит переоценивать российские возможности, как Украина может противодействовать новым реактивным дронам и чего ожидать от России зимой.

Иллюзия российской мощи и эффективность глубоких ударов

Россия продолжает модернизировать свое вооружение, в частности запуская реактивные беспилотники, способные развивать скорость до 900 километров в час. Однако запас прочности агрессора не безграничен.

Индикатором реального положения дел в России является изменение риторики кремлевских пропагандистов. Когда рупоры Кремля начинают осторожно оценивать действия своего диктатора после многих лет безоговорочного восхваления, это свидетельствует о неоднозначных процессах в российских властных кабинетах.

Определенные силы уже начинают проверять возможность изменения политической повестки дня, ведь война нужна исключительно для удержания власти одним человеком.

В этом контексте украинские удары вглубь территории России дают чрезвычайно важные военные и политические результаты.

Однако Украина не способна добиться перелома исключительно собственными силами. Даже массированные удары США по Ирану с применением баллистических, крылатых ракет и управляемых авиабомб не дали желаемого политического или военного результата. Только объединенные усилия стратегических партнеров могут изменить ситуацию в противостоянии с такой большой страной, как Россия, подчеркнул Федоренко.

К чему Россия готовится зимой: смотреть видео

Как бороться с новыми дронами России?

В российских реактивных беспилотниках фактически нет ничего российского – они лишь собираются на территории России из китайских комплектующих и деталей из третьих стран.

Поэтому Силы обороны Украины сосредоточиваются на борьбе с причинами, а не только с последствиями. Приоритетными целями становятся пусковые установки, склады и предприятия, где изготавливается это вооружение. Сокращение производственных мощностей противника является ключевым фактором в снижении интенсивности воздушного террора.

Что касается борьбы с воздушными целями, которые уже пересекли украинскую границу, здесь необходим комплексный подход. Скоростные реактивные дроны являются прямыми целями для боевой авиации, стационарных и портативных средств противовоздушной обороны.

Дроны-перехватчики составляют значительную долю в сбивании вражеских объектов, но они не являются единственным или основным инструментом. Эффективная защита требует максимального расширения номенклатуры средств поражения.

Что ждет Украину зимой?

Россия сохраняет способность терроризировать Украину, и к этому нужно относиться реалистично. Даже самые совершенные системы ПВО, такие как израильская, не гарантируют стопроцентной защиты от прорывов и ударов.

Украина постепенно придет к комплексной стратегии защиты гражданского населения, однако сделать это мгновенно невозможно из-за колоссальных финансовых и временных затрат.

Подготовка военной инфраструктуры также требует сверхусилий. Например, обустройство одного надежного командного пункта может длиться до трех с половиной месяцев непрерывных земляных работ. Войска постоянно маневрируют и вынуждены каждый раз заново создавать защищенные позиции, что требует значительных неформальных инвестиций в материалы, такие как кабели и провода, которые часто обеспечиваются благодаря самоорганизации украинцев.

Впереди Украину ждет чрезвычайно тяжелая зима. Враг будет пытаться добиться политико-социальных результатов, целенаправленно нанося удары по гражданскому сектору. Цель этих ударов – не столько снижение военного потенциала, сколько слом национального сопротивления, чтобы заставить украинцев требовать завершения войны на любых условиях.

Адаптация на поле боя и вероятность мирных переговоров

Война требует постоянной технологической адаптации. Силы беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, однако условия на поле боя меняются ежедневно.

Дрон, который вчера успешно выполнял задачи на одном участке, сегодня может оказаться беспомощным из-за тотального подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника. Для восстановления эффективности каждого беспилотника требуются постоянные финансовые вливания.

Следует учитывать и специфику различных участков фронта. Например, в Харьковской области из-за сложного ландшафта, густой растительности и перепадов высот для уничтожения одного вражеского пехотинца требуется значительно больше дронов, чем на Запорожском направлении. Адаптивность Сил обороны заключается именно в способности подбирать специфический подход к каждому участку фронта.

А вот иллюзии относительно возможности договориться с Россией крайне опасны. Российская риторика о денацификации – лишь прикрытие их собственной шовинистической политики, предусматривающей уничтожение украинской идентичности.

Российская пропаганда продолжает эксплуатировать мифы Второй мировой войны, угрожая дойти до Берлина и превратить мир в ядерный пепел. Однако историческая реальность иная: без ленд-лиза и логистической поддержки Соединенных Штатов Советский Союз не имел бы шансов выстоять, и европейская часть России была бы полностью оккупирована.

Сегодняшняя Россия, являющаяся государством с откровенно нацистскими и шовинистическими чертами, пытается завершить то, что не удалось в прошлом веке – тотально уничтожить украинцев как нацию, которая всегда сопротивлялась любому угнетению.

Украина не может самостоятельно завершить эту войну, поскольку Россия остановится только там, где ей не позволят пройти Силы обороны. В этой войне нет промежуточных вариантов: украинцы либо выстоят, либо будут полностью уничтожены. Именно поэтому сохранение единства, отказ от внутренних распрей и постоянный поиск эффективных решений – единственный путь к сохранению государства и нации.