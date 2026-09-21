Есть интересные результаты: военный обозреватель об успехах в уничтожении реактивных дронов

Силы обороны Украины ищут способы эффективного противодействия реактивным дронам. Системного решения пока что нет, но уже есть ощутимый прогресс.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. Например, недавно одна из украинских компаний завершила испытания нового дрона-перехватчика "Зорелит v5". Он способен развивать скорость до 416 километров в час, что позволит сбивать реактивные БПЛА "Герань-3" и "Герань-4".

Системное решение пока что ищем

Как подчеркнул Пехньо, уже поступает информация, что Силы обороны начинают сбивать реактивные беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Пока нельзя сказать, что удалось найти системное решение. Но работа в этом направлении продолжается.

Также не стоит забывать и о стандартных "Шахедах". Недавно один из таких нанес удар вблизи пункта пропуска "Ягодин" у границы с Польшей.

Это был обычный бензиновый "Шахед". Почему так произошло? Россияне смогли долететь из-за плохой погоды. Сейчас в Киеве идет дождь. Будут ли перехватчики эффективно работать в такую погоду? Не факт, что именно перехватчики станут тем эффективным решением. Но положительные примеры уже есть,

– отметил Пехньо.

Дроны-перехватчики уже сбивают реактивные беспилотники: смотрите видео 24 Канала

Так, недавно украинский дрон-перехватчик сбил российский реактивный беспилотник "Герань-5", который фактически является мини-ракетой. Если действительно удастся масштабировать эту технологию, то результаты будут просто впечатляющими.

Если эту технологию доработают до конца, то это может в определенной степени перевернуть математику войны. Сейчас мы наблюдаем за очень успешными первыми шагами. Над этим работают и Силы обороны, и наши производители,

– отметил Пехньо.

Ранее для уничтожения крылатых ракет приходилось тратить ресурсы дорогостоящих зенитных ракетных комплексов типа NASAMS, IRIS-T или "Бук".