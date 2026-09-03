Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, в чем заключается главная особенность реактивных "Гераней" и почему их на самом деле довольно легко сбивать. Он также рассказал, что именно превращает массовые запуски таких дронов в серьезную проблему для Украины.

Реактивная "Герань" сама по себе не является сложной целью

Появление реактивной версии "Герани" было вполне предсказуемым. Еще полтора–два года назад было понятно, что россияне попытаются установить на этот планер турбореактивный двигатель: стреловидное крыло позволяет разгонять такой беспилотник до значительно более высоких скоростей, чем обычный "Шахед".

Россияне пришли к этому и сейчас могут производить и отправлять против нас до сотни реактивных "Гераней" в сутки. Их скорость превышает 500 километров в час, они могут подниматься выше 5 километров, хотя на такой высоте очень быстро расходуется топливо,

– пояснил Свитан.

Для истребителя такая цель, несмотря на высокую скорость по сравнению с обычным дроном, остается довольно простой. Турбореактивный двигатель дает сильную тепловую сигнатуру, сама "Герань" хорошо заметна и в радиолокационном диапазоне, практически не маневрирует, а ее скорость в разы ниже рабочей скорости боевого самолета.

Поверьте летчику: более легкой цели для уничтожения просто не существует. Она прекрасно видна в тепловом и радиодиапазоне, не маневрирует, а скорость около 500 километров в час для истребителя невелика. Лучшей цели не придумаешь,

– подчеркнул военный эксперт.

Сбивать реактивные "Герани" могут и зенитные ракетные комплексы, способные поражать цели на высоте выше 5 километров. Их ракеты имеют значительно большую скорость и без проблем догоняют такой дрон, поэтому главная сложность заключается не в характеристиках самой "Герани", а в том, сколько таких целей Россия способна запускать одновременно.

Проблема не в дронах, а в их количестве

Несколько реактивных "Гераней" в сутки не создали бы для ПВО серьезной проблемы. Ситуация меняется, когда Россия способна запускать десятки или даже до сотни таких целей, ведь каждую из них нужно почему-то перехватывать.

В чем проблема этих "Гераней"? В количестве. Если бы их было три–пять в день, никто бы особо не беспокоился. Но когда в производстве уже сотня в сутки, это означает, что против них требуется примерно сотня ракет,

– пояснил Свитан.

Для такого перехвата можно использовать NASAMS, Hawk, С-300 и другие комплексы средней дальности, но их ракеты стоят сотни тысяч долларов. Тратить столь дорогой и дефицитный боеприпас на каждый реактивный дрон невыгодно, а обеспечить Украину сотней таких ракет ежедневно партнеры физически не смогут.

У нас просто нет столько ракет. Никто не даст нам сто ракет в сутки, их даже технически невозможно производить в таких объемах. Поэтому механизм дешевого уничтожения этих "Гераней" нужно было искать еще раньше,

– подчеркнул военный эксперт.

Для массового перехвата нужны более дешевые средства, которые можно производить и применять в значительно больших количествах. Именно стоимость одного сбития и доступный запас перехватчиков, а не сложность самой реактивной "Герани", будут определять, насколько эффективно Украина сможет противодействовать таким атакам.

Свитан объяснил, почему реактивные "Герани" легко сбивать: смотрите видео