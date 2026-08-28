ПВО Украины возвращает эффективность: авиаэксперт рассказал, чем опасны реактивные "Шахеды"

Российские оккупанты меняют тактику воздушных атак, применяя новые реактивные беспилотники и продлевая тревоги на целый день. Повышенная скорость вражеских средств затрудняет работу мобильных огневых групп и сокращает время на реакцию.

Однако украинские разработки и укрепление противовоздушной обороны уже позволяют дать эффективный отпор угрозам со стороны врага. Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Валерий Романенко, отметив особенности применения вражеских реактивных "Шахедов" и вызовы, которые они создают для украинского неба.

Почему реактивные "Шахеды" опасны

Российские оккупанты пытаются растянуть атаки беспилотниками фактически на весь день, запуская их волна за волной с северного направления. Главная угроза реактивных средств заключается в высокой скорости полета, из-за которой существенно сокращается время для укрытия гражданского населения и отработки действий защитников.

Существенное увеличение скорости этих беспилотников оставляет значительно меньше времени для физического реагирования подразделений ПВО и мобильных огневых групп.

Россияне уже начали применять свою программу "Росвет" – российский аналог Starlink. Но у них менее 20 спутников. Они позволяют покрыть лишь часть территории Украины на час-два. Возможно, несколько реактивных "Шахедов" действительно искали цель в режиме управления оператором. Все остальные летели по координатам,

– отметил Валерий Романенко

Впрочем, россияне тщательно изучают украинскую противовоздушную оборону, позиции зенитных комплексов, поэтому во время последних атак "Шахеды" просто обходили их, чтобы не попасть под огонь ПВО.

Также стоит отметить, что для управления FPV-дроном оператор должен его видеть. Вряд ли россияне захотят проводить эксперименты, чтобы поразить грузовик или автомобиль. "Шахед" несет значительно больше взрывчатки. Совместить его с переносом FPV и большим зарядом – почти нереально.

"Наша ПВО сейчас возвращается к уровню сбиваемости примерно 86 % целей, участвовавших в налете. Раньше у нас был серьезный "просадка" в результатах. Например, 6 и 7 августа мы сбили лишь 65% и 77%. А тогда был первый налет реактивных дронов. Сейчас их количество превышает 80, но все равно общий результат сбивания значительно выше", – пояснил авиационный эксперт.

Дроны-перехватчики и работа украинской ПВО

Для эффективного противодействия реактивным БПЛА в Украине уже находятся на последних этапах разработки отечественные дроны-перехватчики. Они призваны восстановить высокий процент сбиваний и сделать новые модификации вражеских беспилотников бесполезными.

С появлением новых технологий обычные вражеские дроны уже утратили свою первоначальную эффективность. В то же время укрепление систем противовоздушной обороны и поступление дополнительных ракет для Patriot позволяют лучше защищать ключевые объекты от баллистических и крылатых ракет.

Авиаэксперт о новой опасности в небе: смотрите видео

Стоит отметить, что противник также пытается модернизировать баллистические ракеты "Искандер", увеличивая их дальность. Однако международный контроль за поставками компонентов и наращивание украинских средств перехвата способствуют постепенному восстановлению паритета в небе.