Проте українські розробки та посилення протиповітряної оборони вже готують дієву відповідь загрозам ворога. Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Валерій Романенко, наголосивши на особливостях застосування ворожих реактивних "Шахедів" та викликах, які вони створюють для українського неба.

Чим небезпечні реактивні "Шахеди"

Російські окупанти намагаються розтягувати атаки безпілотниками фактично на увесь день, запускаючи їх хвиля за хвилею з північного напрямку. Головна загроза реактивних засобів полягає у високій швидкості польоту, через яку суттєво скорочується час для укриття цивільних та відпрацювання захисників.

Суттєве збільшення швидкості цих безпілотників залишає значно менше часу для фізичного реагування підрозділів ППО та мобільних вогневих груп.

Росіяни уже почали застосовувати свою програму "Росвет" – російський аналог Starlink. Але вони мають менше, ніж 20 супутників. Вони дозволяють покрити лише частину території України на годину-дві. Можливо, кілька реактивних "Шахедів" справді шукали ціль у режими управління оператором. Всі інші летіли за координатами,

– зауважив Валерій Романенкою

Втім росіяни старанно вивчають українську протиповітряну оборону, позиції зенітних комплексів, тому під час останніх атак "Шахеди" просто їх обходили, щоб не попасти під дію ППО.

Також варто зауважити, що для управління FPV-дроном оператор має його бачити. Навряд чи росіяни захочуть проводити експерименти, щоб уразити вантажівку чи авто. "Шахед" несе значно більше вибухівки. Поєднати його з перенесенням FPV і великим зарядом – майже нереально.

"Наша ППО зараз повертається на рівень збиття приблизно 86% цілей, які брали участь у нальоті. Раніше у нас була серйозна "просадка" у результатах. Наприклад, 6 і 7 серпня ми збили лише 65% і 77%. А тоді був перший наліт реактивних дронів. Зараз їхня кількість перевищує 80, але все одно загальний результат збиття значно більший", – пояснив авіаційний експерт.

Дрони-перехоплювачі та робота української ППО

Для ефективної протидії реактивним БпЛА в Україні вже перебувають на останніх етапах розробки вітчизняні дрони-перехоплювачі. Вони покликані повернути високий відсоток збиттів та зробити нові модифікації ворожих безпілотників марними.

З появою нових технологій звичайні ворожі дрони вже втратили початкову ефективність. Водночас посилення систем протиповітряної оборони та надходження додаткових ракет до Patriot дозволяють краще захищати ключові об'єкти від балістики та крилатих ракет.

Авіаексперт про нову небезпеку у небі: дивіться відео

Варто зазначити, що ворог також намагається модернізувати балістичні ракети "Іскандер", збільшуючи їхню дальність. Однак міжнародний контроль за постачанням компонентів та нарощування українських засобів перехоплення сприяють поступовому відновленню паритету в небі.