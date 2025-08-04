"Реактивные понты": разбита российская пропаганда о новейших неуязвимых "Шахедах"
- Российская пропаганда преувеличивает возможности реактивных "Шахедов".
- Россия стремится создать иллюзию превосходства, повлиять на эмоции украинцев и прикрыть собственные потери, распространяя мифы о "чудо-оружии".
Россияне придумали, якобы реактивные "Шахеды" невозможно сбить. Но это неправда.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Армию.Inform".
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Правда ли, что реактивные "Шахеды" нельзя сбить?
Враг умышленно преувеличивает собственные силы, гиперболизирует и спекулирует. Реактивные ""Шахеды" действительно затрудняют работу ПВО. Но они не являются неуязвимыми.
Как пояснил Юрий Игнат, реактивные "Шахеды" не являются массовыми – пока это единичное использование. К тому же они не меняют ситуацию на фронте, поскольку их количество и эффективность несоизмеримы с размерами потерь самой России.
Реактивная тяга означает лишь немного другой тип траектории. А украинская ПВО гибкая и адаптируется к новым угрозам быстрее, чем Россия успевает придумать новые "страшилки".
Если Россия говорит, что это "аналоговнет", значит это или плохо работает, или уже уничтожено,
– подчеркнули в "Армии.Inform".
Для чего россияне пишут об очередном "чудо-оружии":
- чтобы создать иллюзию превосходства, которого не существует;
- чтобы повлиять на эмоции украинцев, посеять тревогу и уныние;
- чтобы объяснить собственному населению, почему они до сих пор не захватили Украину;
- чтобы прикрыть собственные потери.
К слову, мониторинговые сообщества заметили: одна из хваленых ракет "Кинжал", которыми Россия терроризирует Хмельницкую область 4 августа, упала в поле.