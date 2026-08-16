Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов в эфире телемарафона пояснил, что обычные "Шахеды" враг использует в приграничной зоне, а реактивными – наносит удары по тылам.

Как Украине бороться с реактивными "Шахедами"?

"Флэш" пояснил, что обычные "Шахеды" никуда не исчезли. Россия продолжает ежедневно запускать сотни таких дронов, однако в последнее время чаще использует их вблизи украинской границы.

Там из-за короткого времени подлета украинским силам сложнее вовремя реагировать, а россияне могут применять дистанционное управление через mesh-сети.

В то же время для ударов по украинскому тылу Россия все чаще использует реактивные "Шахеды". Также есть информация, что вместо реактивного "Герань-3" враг будет сразу производить "Герань-4", который обладает большей скоростью.

По словам "Флэша", речь идет о дронах, которые не только быстрее, но и могут управляться оператором в режиме онлайн.

По внешнему виду они напоминают большие FPV-дроны. Такие беспилотники представляют дополнительную угрозу для украинской противовоздушной обороны, железных дорог и другой инфраструктуры.

"Флэш" отметил, что Украина уже применяет различные средства ПВО для борьбы с ними, однако в первую очередь нуждается в расширении производства реактивных дронов-перехватчиков.

Сейчас мы используем различные виды ПВО против реактивных "Шахедов". Но мы ждем, когда наши ребята начнут массовое производство реактивных перехватчиков. Это ответ на реактивные "Шахеды",

– сказал Бескрестнов.

По его словам, украинские производители несколько задерживают этот процесс. В то же время эксперт все же надеется, что в ближайшее время Украина будет располагать достаточным количеством таких перехватчиков, чтобы более эффективно противодействовать реактивным "Шахедам".

К слову, ранее в ГУР сообщили, что Россия активно наращивает производство реактивных дронов-камикадзе "Герань-4" и "Герань-5". По состоянию на август их ежемесячное производство уже превысило объемы выпуска обычных "Герань-2": около 3 тысяч реактивных БПЛА против 2,8 тысячи аппаратов с двигателями внутреннего сгорания.

Это свидетельствует о том, что Россия постепенно переналаживает свои заводы под новые модели.