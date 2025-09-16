ГУР обнародовало "начинку" российского реактивного дрона "Герань-3"
- Российский дрон "Герань-3" оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80, что позволяет ему достигать скорости до 370 км/ч и преодолевать до 1000 км.
- Внутри дрона найдено 45 иностранных компонентов, в том числе половина от американских производителей, что свидетельствует об использовании широкого спектра зарубежных технологий.
На портале War&Sanctions появилась информация о российском БпЛА "Герань-3" с турбореактивным двигателем. Россия начала применять его против Украины недавно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. "Герань-3" является аналогом иранского реактивного БпЛА Shahed-238.
Что известно о "Герань-3"?
Разведка поделилась 3D-моделью, составляющими и иностранной компонентной базой так называемой "российской локализованной версии".
В ГУР рассказали, что в "Герани-3" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80. Благодаря ему дрон способен двигаться со скоростью от 300 до 370 километров в час, преодолевая расстояние до 1000 километров.
Максимальную скорость до 370 километров в час "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БпЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель,
– сообщили эксперты.
Компоновка модулей и электронных блоков в основном не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы": в частности, включает стандартную инерционно-навигационную систему SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.
Для защиты от РЭБ в "Герань-3" используют помехозащищенную спутниковую навигационную система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов – "Комета-М12".
Компоненты у БпЛА "Герань-3" / фото ГУР
Внутри российского дрона нашли 45 иностранных компонентов. Из них половина была от американских производителей, 8 от китайских, 7 швейцарских, 3 немецких, 2 британских и 1 от японского производителя.
Согласно имеющимся данным, на реактивные "Герани-3" также устанавливается камера и система передачи видео с БпЛА "Герань-2" серии "Ъ".
Что известно об атаках дронами и противодействии им?
После атаки российских дронов на Польшу в Европе снова возобновились разговоры о создании воздушного щита над Украиной. Такую идею высказали и Бундестаге, а также глава МИД Польши Радослав Сикорский. Однако есть "но".
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заметил, что хотя у стран Европы есть много качественных средств противодействия воздушным целям, однако их использование является абсолютно неуместным, когда говорится о дешевых российских дронах. Зато Украина уже адаптировалась к новым реалиям войны.
В то же время сценарий со сбиванием дронов европейцами не нравится России. Экс-президент Дмитрий Медведев отметил, что создание "бесполетной зоны над Украиной" и разрешение для стран Альянса сбивать российские дроны будут означать только одно – войну НАТО с Россией.