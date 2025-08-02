Россия начала применять дроны "Шахед" с реактивными двигателями, которые способны развивать скорость более 500 километров в час. Это оставляет украинской ПВО меньше времени на реагирование, приближая дрон к классу крылатых ракет.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что новые "Шахеды" имеют подобный тепловой след и эффективную площадь рассеивания, как ракеты типа Х-101. По его словам, система противовоздушной обороны должна реагировать на них по схожим принципам.

Смотрите также Сбитие российских реактивных "Шахедов" может обойтись Украине в миллионы, – TMZ

Какая разница между "Шахедом" и ракетой Х-101?

Несмотря на похожий тип двигателя, дрон "Шахед" существенно уступает крылатой ракете по боевой мощности. В среднем он несет около 50 килограммов взрывчатки, тогда как ракета Х-101 – до 500 килограммов.

Ракета несет боевую часть в десять раз больше, около 500 килограммов,

– объяснил Свитан.

Он уточнил, что мощность ракеты обеспечивает больший двигатель и более сложная система управления, которых дрон не имеет.

Как скорость "Шахеда" влияет на работу ПВО?

Реактивная версия "Шахеда" по скорости почти не уступает крылатой ракете Х-101. Это значительно усложняет ее перехват, ведь время на реагирование сокращается.

Двигатель может разогнать "Шахед" до скорости, примерно такой же, как у крылатой ракеты,

– отметил полковник в запасе.

Он добавил, что несмотря на немного большее сопротивление корпуса дрона, для ПВО это цели одного типа.

Видят ли радары "Шахед" так же как ракету?

По словам эксперта, реактивный "Шахед" и ракета Х-101 имеют подобную тепловую сигнатуру и площадь эффективного рассеивания. Это означает, что радары и средства наведения работают по обеим целям примерно одинаково.

Эффективная площадь рассеивания у "Шахеда" и ракеты примерно одинаковая. У ракеты двигатель мощнее, но принцип работы такой же – турбореактивный,

– рассказал Свитан.

Он пояснил, что для уничтожения обоих типов целей подходят как тепловые, так и радиолокационные головки самонаведения.

Реактивный "Шахед" оснащен простой турбиной, которая дешевле двухконтурного двигателя крылатой ракеты. В то же время он способен достигать почти таких же скоростей.

По его словам, из-за более простой конструкции "Шахед" стоит дешевле, но остается сложной целью для украинской ПВО.