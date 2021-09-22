Реализуем, – Зеленский пообещал украинской диаспоре в США двойное гражданство

Президент Владимир Зеленский на встрече с украинской диаспорой в США заявил о реализации идеи двойного гражданства. Кроме того, политик похвастался дорогами.

Зеленский сказал, что эту идею обязательно реализуют, в частности для украинцев Америки. Однако президент сказал об определенных нюансах.

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Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки...не все просто. Это можно не всем, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья,

– подчеркнул политик.

Зеленский похвастался дорогами

Президент считает, что надо восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству. Это измеряется конкретными вещами. Например, по мнению Зеленского, строительством дорог.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, – это и есть уважение к истории нашей страны", – убежден президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира. Он отметил, что для этого нужно давление международного сообщества. Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

Президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия.

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