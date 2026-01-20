Надо было вывезти детей из Киева, – откровенное интервью экс-главы Минэнерго об отключении света

Украинская энергосистема в критическом состоянии. Повреждено большое количество объектов электроэнергетики и теплоснабжения. Дефицит электроэнергии в системе сейчас составляет 40% и ситуация может ухудшиться. Большинство электроэнергии сейчас производят именно атомные электростанции, одновременно ГУР сообщили, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС.

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в интервью 24 Каналу подробно рассказал о состоянии энергосистемы, как украинцами пережить зиму без света и реальны ли удары России по подстанциям АЭС. Больше деталей – читайте далее в материале.

Что с энергосистемой после обстрела 20 января?

В ночь на 20 января Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему. Как вы оцениваете состояние нашей энергетики сейчас?

Я бы сказал, оно критическое, потому что повреждено почти большинство объектов электроэнергетики и, к сожалению, очень большое количество объектов, обеспечивающих теплоснабжение. Это и подстанции, и сети, и генерирующие мощности.

Мы знаем, что сегодня большинство электроэнергии дают атомные станции и часть гидроэлектростанций. Почти все тепловые электростанции или разрушены, или повреждены. К сожалению, за последние два массированных обстрела разрушено и повреждено оборудование на теплоэлектроцентралях. Говорится о Киевской, Харьковской теплоэлектроцентрали и в других городах. Поэтому ситуация сверхсложная.

Понятно, энергетики уже почти четыре года круглосуточно восстанавливают оборудование, но представим, какое количество оборудования повреждено на сегодня и сколько оборудования требуют энергетики. К сожалению, сегодня есть дефицит оборудования, материалов, выключателей, трансформаторов и так далее. Итак, чтобы ускорить стабилизацию, нужна массированная закупка этого оборудования на уровне государства, потому что финансовое состояние компаний не позволяет им покупать такое количество оборудования.

Поэтому нужно привлекать кредиты МВФ, мировой банк, европейский банк и другие финансовые институты. Это должно делать государство и централизованно на базе Госрезерва закупать, заказывать это оборудование, потому что сейчас на рынке нет профицита. То, что было на складах – уже привезено. Это десятки тысяч тонн оборудования, но мы каждый день его меняем и используем.

Поэтому нужно сейчас заказывать, завозить и давать всем компаниям, независимо от формы собственности, то ли это коммунальная компания, то ли частная, или государственная, как такой товарный кредит. Я не говорю, что это надо дарить, в будущем где-то они рассчитаются.

Вот это сейчас главная задача центральных органов власти, особенно Министерства энергетики, что сейчас возглавляет Денис Шмыгаль. У него есть ранг вице-премьера, и я думаю, что он может организовать эту работу. Надо кредитовать средства, при необходимости выделять из госбюджета, увеличивать количество людей, занимающихся восстановлением энергосистемы, повышать им оплату для того, чтобы они могли как можно быстрее восстанавливать и стабилизировать ее.

Следующее – нужно устранить все бюрократические, организационные моменты, не дающие возможности полностью использовать импорт электроэнергии. Сегодня мы можем импортировать около 2,5 ГВт, это 2,5 тысячи МВт или это 2,5 блока на атомных электростанциях. Но есть определенные преграды и нужно принимать очень быстрые, волевые решения, чтобы мы увеличили импорт электроэнергии из Европы.

Как украинцам пережить зиму без света?

Очевидно, что россияне пытаются погрузить нас в темноту и создать гуманитарный кризис в крупных городах. Зная этот план врага, к чему стоит готовиться украинцам? Каковы наиболее критические варианты?

Я начинал говорить еще летом и осенью, что враг будет использовать зиму. Враг хочет достичь тотального блэкаута. Враг будет уничтожать системы теплоснабжения. Это – политика России. Они это делали и в мирные времена: в 1998 году они полностью прекратили поставки газа. Затем первая газовая война, вторая газовая война. Эти методы они использовали и будут использовать.

Не могу сейчас оценить, насколько были подготовлены коммунальные службы и тому подобное. Мы говорили, что надо быть готовыми сливать воду из домов, потому что при -10...-12 градусов системы теплоснабжения замерзают. Надо усиливать противовоздушную оборону этих объектов, потому что никакие защитные строительные сооружения не смогут обезопасить от ракет. Поэтому только противовоздушная оборона.

Также я неоднократно говорил, и Виталий Кличко (мэр Киева, – 24 Канал) подтвердил, что надо было еще осенью – в начале зимы находить знакомых, друзей, родственников в селах, районных центрах, чтобы можно было на время вывезти детей, стариков или больных, чтобы переждать. Никто не говорит об эвакуации из Киева, но почему дети должны страдать в этом холоде, если можно их вывезти.

Понятно, необходимо количество Пунктов несокрушимости с теплом, продуктами и электроэнергией, чтобы люди могли в более-менее нормальных условиях переждать, пока энергетики будут восстанавливать энергетическую систему.

Как вы оцениваете уровень подготовки городов к таким последствиям российских ударов, или все удалось сделать на локальных уровнях? Возможно, у вас есть примеры городов, которые хорошо подготовились и являются образцом для других населенных пунктов?

Как бы горожане не готовились, но нельзя защититься от ракет. Вот, что делать в крупных городах, где централизованная система теплоснабжения? Представьте город Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Чернигов – там работают тепловые электроцентрали.

Например, две теплоэлектроцентрали в Киеве обеспечивали 60% теплоснабжения города. Во время массированных атак там осталась часть оборудования. Сейчас энергетики восстанавливают, пытаются подать тепло, но понятно, что это не будет в тех объемах, которые нужны. Поэтому здесь только противовоздушная оборона. Распределенная генерация в городах, генераторы – мне кажется, это все, что возможно сделать. Но, к сожалению, это не выход из ситуации.

Это война, она жестокая. Поэтому когда мы говорим, что надо было подготовиться – это трудно, практически невозможно. Ведь нужен комплекс мер: защита, запасы оборудования, персонал, который все будет ремонтировать, чтобы люди, в частности дети, могли переждать где-то в другом городе.

Я просто удивляюсь, что когда об этом начали говорить, то сразу была критика. Критиковали, что кто-то не подготовился. Но к чему готовиться? Поставьте противовоздушную оборону, которая бы обеспечила 100% защиту. Это же тоже невозможно. Поэтому здесь должен быть комплексный подход.

Может ли Россия атаковать АЭС?

Глава МАГАТЭ сообщил, что все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, вероятно, из-за российских обстрелов в ночь на 20 января. Как эта новость может повлиять на ситуацию с энергетикой и на безопасность Чернобыльской зоны?

Ситуация очень неприятная. Она нештатная, я бы даже сказал, – аварийная, но все критические объекты в Чернобыльской зоне обеспечены резервными источниками электроснабжения, дизель-генераторами и так далее. Поэтому я уверен, что это гарантирует безопасный уровень радиации, там не может произойти ничего такого, что может угрожать нам с точки зрения радиационных выбросов.

Украинская разведка сообщила, что россияне планируют бить по инфраструктуре атомных электростанций. Насколько это большая угроза для нашей страны и каким является восстановление этих объектов, особенно в период сильных морозов?

Сегодня в таких температурных параметрах – у нас в стране дефицит электроэнергии, думаю, на уровне 40%. Тот объем, который мы сегодня потребляем, производится в основном на атомных станциях, по крайней мере значительное количество – примерно 70 – 80%.

Что именно происходит? Есть атомная станция, есть высоковольтные сети, которые выдают электроэнергию. А где-то за 20 – 30 километров есть опорные подстанции, которые затем распределяют электроэнергию распределительными сетями. Россияне уже атаковали эти подстанции.

Если мы помним, примерно один-два месяца назад, атомные станции разгружались. Они не могли работать на всю мощность, потому что не было линий электропередач, не было возможности выдать электроэнергию. Враг знает об этом, поэтому уже атакует эти объекты, особенно опорные подстанции. Они под угрозой во время массированных ударов. Если мы не сможем их защитить, то, к сожалению, ситуация с точки зрения электроснабжения может ухудшиться.

Дефицит может быть на уровне 50% и даже больше. Это означает применение более жестких графиков отключений, невозможность работы коммунальных систем, водоканалов. Если будут повреждены подстанции распределительных сетей, а там могут быть водонапорные насосы, все оборудование, то понятно, что они не будут работать. Поэтому надо сейчас сосредотачиваться и защищать эти объекты.

Относительно непосредственных ударов по атомным станциям, я уверен, что их не будет. Впрочем, возможно разрушение инфраструктуры, которое обеспечивает выдачу электроэнергии из этих атомных электростанций.

Реален ли сейчас полный блэкаут?

Накануне в медиа начали появляться публикации о том, что сейчас главная цель России во время холодов – погрузить, например, Киев на 3 – 5 дней в тотальный блэкаут для того, чтобы склонить Украину к политическим уступкам. Возможно ли это, по вашему мнению?

Сначала мы поделим, что есть тотальный блэкаут – это когда вся энергосистема Украины отключается, а есть региональный – когда крупные города, регионы на определенное время остаются без электроэнергии. Относительно тотального блэкаута, то это маловероятная ситуация.

Почему? Потому что я уже сказал, что у нас есть импорт электроэнергии. Мы работаем параллельно с европейской энергосистемой, и мы можем получать там 2,5 тысячи МВт электроэнергии и, понятно, можем распределять по регионам Украины. Как? Это уже будет определять диспетчер электроэнергии. Главное, что эта электроэнергия нам будет нужна, если произойдет региональный блэкаут в определенном городе на сутки или на двое. Это возможно.

Например, есть опорная подстанция вокруг Киева, несколько частей уже разрушено. Если уничтожат высоковольтную сеть, то вероятность этого есть (регионального блэкаута, – 24 Канал). Более того, сегодня в Киеве нет собственной генерации. Если раньше Дарницкая ТЭЦ, Трипольская ТЭЦ производили электроэнергию, которой было достаточно для столичного региона, мы даже распределяли ее в другие области, то сейчас этой генерации нет. Мы только потребляем.

Если будут повреждены подстанции, которые обеспечивают подачу электроэнергии, то на определенный период, пока энергетики не восстановят линии электропередач или подстанции – возможен региональный блэкаут. Тотальный блэкаут по стране теоретически возможен, но я считаю это маловероятным.

Очень часто от Укрэнерго, от ДТЭК мы слышим просьбы экономно пользоваться электроэнергией, когда она есть. Например, киевские энергетики просили в первые 30 минут, когда свет появляется, не включать сразу несколько мощных устройств для того, чтобы сеть смогла немного стабилизироваться. Есть ли у вас советы для украинцев, как нам помочь нашей энергосистеме?

Сейчас трудно что-то советовать, потому что если в доме или квартире 8 – 10 градусов тепла, то понятно, если есть электроэнергия, все включают обогреватели. Это увеличивает потребление.

Объясню, почему вообще энергетики обращаются с таким. Например, была подстанция, работали 4 трансформатора, из них остался один или два. Есть возможность подать через эти трансформаторы электроэнергию определенной группе потребителей. Но если будет очень большое потребление мощности, то произойдет перегрузка трансформатора и он может выйти из строя – сгореть, отключиться.

Энергетики это объясняют и просят по возможности не нагружать так сильно. Но они не говорят категорически, потому что понятно, что в этой ситуации, когда очень холодно, то люди хотят согреться. В таком режиме работы энергосистемы есть очень большие перепады напряжения. Оно может подпрыгивать до 280 – 300 Вт, а затем снижается до 150 Вт.

Я бы посоветовал во время таких аварийных отключений не оставлять все приборы включенными в розетках. Потому что они не выдержат и выйдут из строя. Если холодильник нельзя, то хотя бы подзарядные устройства. Они, как правило, не рассчитаны на такие перепады и может произойти беда, взрыв. Поэтому заряжайте их только в вашем присутствии и не оставляйте в розетке, когда вас нет.