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      Реальный шанс, – Франция видит возможность закончить сейчас войну на Донбассе

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      Франция призывает Украину использовать шанс, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе
      Франция призывает Украину использовать шанс, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе / president.gov.ua

      Украина сейчас имеет уникальный шанс для прекращения конфликта на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война. Так, Киев должен воспользоваться этой возможностью.

      Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

      Читайте также: Конечная цель РФ – разрушить Украину: чем может завершиться напряжение вокруг формулы Штайнмайера

      Украинская власть должна использовать эту возможность, ведь второго шанса для установления мира на Востоке может уже не быть.

      Этот шанс может не появиться во второй раз и мы должны им воспользоваться,
      – подчеркнул он.

      Что говорят в ЕС? Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини накануне заявила, что планы украинских властей по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам являются комплексными и удовлетворительными. Кроме того, Совет ЕС увидел "позитивное развитие" нынешней ситуации. Поэтому ЕС продолжает оказывать необходимую поддержку Киеву и не признает агрессию России и незаконную аннексию Крыма.

      О каком шансе идет речь? В ЕС, скорее всего, имеют в виду, что закончить войну на Донбассе поможет формула Штайнмайера. Украинская сторона согласилась с ее формулировкой на заседание ТКГ в Минске 1 октября.

      По теме: Какую альтернативу формуле Штайнмайера называет нынешняя власть: объяснение Пристайко

      Что предполагает Формула Штайнмайера?

      • Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с шагами по безопасности.
      • Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
        Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • Выборы пройдут при условии, что российские войска будут выведены с оккупированных территорий, а Украина получит контроль над захваченной частью украинско-российской границы.
      • Из-за согласия Украины на формулу Штайнмайера по всей стране начались протесты "Нет капитуляции". По мнению активистов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.
      • Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.
      blog_ava
      Украинка решила загадку, над которой ученые размышляли 400 лет
      сегодня
      1330
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Формула Штайнмайера Новости Франции
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