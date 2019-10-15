Реальный шанс, – Франция видит возможность закончить сейчас войну на Донбассе

Украина сейчас имеет уникальный шанс для прекращения конфликта на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война. Так, Киев должен воспользоваться этой возможностью.

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

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Украинская власть должна использовать эту возможность, ведь второго шанса для установления мира на Востоке может уже не быть.

Этот шанс может не появиться во второй раз и мы должны им воспользоваться,

– подчеркнул он.

Что говорят в ЕС? Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини накануне заявила, что планы украинских властей по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам являются комплексными и удовлетворительными. Кроме того, Совет ЕС увидел "позитивное развитие" нынешней ситуации. Поэтому ЕС продолжает оказывать необходимую поддержку Киеву и не признает агрессию России и незаконную аннексию Крыма.

О каком шансе идет речь? В ЕС, скорее всего, имеют в виду, что закончить войну на Донбассе поможет формула Штайнмайера. Украинская сторона согласилась с ее формулировкой на заседание ТКГ в Минске 1 октября.

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Что предполагает Формула Штайнмайера?