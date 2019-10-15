Реальный шанс, – Франция видит возможность закончить сейчас войну на Донбассе
Украина сейчас имеет уникальный шанс для прекращения конфликта на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война. Так, Киев должен воспользоваться этой возможностью.
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью Le Figaro, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".
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Украинская власть должна использовать эту возможность, ведь второго шанса для установления мира на Востоке может уже не быть.
Этот шанс может не появиться во второй раз и мы должны им воспользоваться,
– подчеркнул он.
Что говорят в ЕС? Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини накануне заявила, что планы украинских властей по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам являются комплексными и удовлетворительными. Кроме того, Совет ЕС увидел "позитивное развитие" нынешней ситуации. Поэтому ЕС продолжает оказывать необходимую поддержку Киеву и не признает агрессию России и незаконную аннексию Крыма.
О каком шансе идет речь? В ЕС, скорее всего, имеют в виду, что закончить войну на Донбассе поможет формула Штайнмайера. Украинская сторона согласилась с ее формулировкой на заседание ТКГ в Минске 1 октября.
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Что предполагает Формула Штайнмайера?
- Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с шагами по безопасности.
- Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
- Выборы пройдут при условии, что российские войска будут выведены с оккупированных территорий, а Украина получит контроль над захваченной частью украинско-российской границы.
- Из-за согласия Украины на формулу Штайнмайера по всей стране начались протесты "Нет капитуляции". По мнению активистов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.