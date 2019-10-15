Какую альтернативу формуле Штайнмайера называет нынешняя власть: объяснение Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко называет формулу Штайнмайера "путем к миру", однако существует и альтернатива, а именно полная мобилизация и попытка защитить Украину без мирного процесса.

Как подчеркнул он во время общения с журналистами в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента, формулу Штайнмайера придумало и согласовало именно предыдущее правительство, а не действующее, передает "Радио Свобода".

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"Мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась", – отметил министр.

По его словам, это является болезненным компромиссом.

"Мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже сейчас есть", – заявил он.

Вместе с тем Пристайко отметил, что реализация формулы – это "путь к миру", а альтернативой этому является полная мобилизация.

Если для народа это является приемлемой ценой, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции стоят перед украинским народом, но правительство имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений,

– добавил глава МИД.

К слову, во время 14-часового пресс-марафона действующий украинский гарант Владимир Зеленский отмечал, что он шел на выборы как "президент мира".

Если лидер говорит, что готов идти войной, готов к многочисленным потерям, чтобы вернуть свою землю, он должен идти на оккупированные территории войной. Тогда мы должны войной идти на Крым, к чему наша армия не готова. Дело даже не в армии – как президент я не готов терять наших людей. Поэтому мною выбран дипломатический путь,

– отметил президент.

Также он подчеркнул, что многое осталось в наследство от предшественников, в частности война. Но все эти проблемы не решаются военным положением.

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