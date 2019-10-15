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      Какую альтернативу формуле Штайнмайера называет нынешняя власть: объяснение Пристайко

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Getty Images

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко называет формулу Штайнмайера "путем к миру", однако существует и альтернатива, а именно полная мобилизация и попытка защитить Украину без мирного процесса.

      Как подчеркнул он во время общения с журналистами в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента, формулу Штайнмайера придумало и согласовало именно предыдущее правительство, а не действующее, передает "Радио Свобода".

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      "Мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась", – отметил министр.

      По его словам, это является болезненным компромиссом.

      "Мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но вместе с тем мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже сейчас есть", – заявил он.

      Вместе с тем Пристайко отметил, что реализация формулы – это "путь к миру", а альтернативой этому является полная мобилизация.

      Если для народа это является приемлемой ценой, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции стоят перед украинским народом, но правительство имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений,
      – добавил глава МИД.

      К слову, во время 14-часового пресс-марафона действующий украинский гарант Владимир Зеленский отмечал, что он шел на выборы как "президент мира".

      Если лидер говорит, что готов идти войной, готов к многочисленным потерям, чтобы вернуть свою землю, он должен идти на оккупированные территории войной. Тогда мы должны войной идти на Крым, к чему наша армия не готова. Дело даже не в армии – как президент я не готов терять наших людей. Поэтому мною выбран дипломатический путь,
      – отметил президент.

      Также он подчеркнул, что многое осталось в наследство от предшественников, в частности война. Но все эти проблемы не решаются военным положением.

      Формула Штайнмайера: что нужно знать

      1. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, согласно которому Украина соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее их согласовали советники глав государств нормандского формата.
      2. Согласно формуле, временный закон Об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
      3. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что они прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      4. Ряд областных и городских адмнистраций выступил против формулы Штайнмайера. По мнению депутатов этих органов, в результате реализации этой формулы произойдет капитуляция Украины и наступит угроза украинской государственности.
      5. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам объяснил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченныйучасток украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины.
      РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: МИД Украины Война на Донбассе Вадим Пристайко Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики
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