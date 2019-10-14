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      Депутат "Слуги народа" заявила, что в ближайшее время не удастся реализовать формулу Штайнмайера

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      Бардина: реализация формулы Штайнмайера напрямую зависит от ситуации на Донбассе
      Бардина: реализация формулы Штайнмайера напрямую зависит от ситуации на Донбассе / apostrophe.ua

      Народный депутат Украины от "Слуги народа" Марина Бардина заявила, что в ближайшее время не удастся реализовать формулу Штайнмайера. Все из-за того, что реализация формулы напрямую зависит от ситуации на Донбассе и установления мира.

      Пока любые попытки реализовать формулу не удаются из-за несоблюдения тишины, рассказала депутат в комментарии "Громадському".

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      Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Мы видим, что чтобы двигаться к формуле, должна быть гарантирована составляющая безопасности,
      – пояснила Марина Бардина.

      Однако, подчеркнула она, когда сегодня заметны нарушения тишины и затягивание с разведением войск, то реализация формулы возможна не в ближайшее время. Уточняя, она объяснила, что подразумевает год.

      Что предполагает формула Штайнмайера

      Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с шагами по безопасности. Если в минских договоренностях речь шла о двустороннем прекращении огня и отводе сил, то относительно новая формула одним из первых шагов определяет проведение местных выборов на сейчас оккупированных территориях.

      Согласно формуле Штайнмайера, только после проведения честных выборов на Донбассе, которые будут признаны наблюдателями ОБСЕ, поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установлении украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

      Уже после восстановления украинского контроля за границей должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что соответствующий законопроект будет разрабатываться вместе с экспертами и гражданским обществом.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики Разведение войск Слуга народа Оккупированные территории
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