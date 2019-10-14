21:56
14 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС

      Депутатка "Слуги народу" заявила, що найближчим часом не вдасться реалізувати формулу Штайнмаєра

      976 Читать новость на русском
      Бардіна: реалізація формули Штайнмаєра напряму залежить від безпекової ситуації на Донбасі
      Бардіна: реалізація формули Штайнмаєра напряму залежить від безпекової ситуації на Донбасі / apostrophe.ua

      Народна депутатка України від "Слуги народу" Марина Бардіна заявила, що найближчим часом не вдасться реалізувати формулу Штайнмаєра. Все через те, що реалізація формули напряму залежить від безпекової ситуації на Донбасі та встановлення миру.

      Поки будь-які спроби реалізувати формулу не вдаються через недотримання тиші, розповіла депутатка у коментарі "Громадському".

      Цікаво: Кінцева мета РФ – зруйнувати Україну: чим може завершитися напруга навколо формули Штайнмаєра

      Це наштовхує нас на розуміння, що простої формули не може бути. Ми бачимо, що аби рухатися до формули, має бути гарантована безпекова складова,
      – пояснила Марина Бардіна.

      Натомість, підкреслила вона, коли сьогодні помітні порушення тиші та затягування з розведенням військ, то реалізація формули можлива не найближчим часом. Уточнюючи, вона пояснила, що має на увазі рік.

      Що передбачає формула Штайнмаєра

      Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

      Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

      Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.

      blog_ava
      У Києві батько залишив дворічного малюка в автомобілі: дитину рятували перехожі – фото, відео
      сьогодні
      5655
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Розведення військ Слуга народу Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      сьогодні , 17:26 Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      Антон Голобородько 4436
      Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      сьогодні , 16:15 Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      Ігор Саджениця 1077
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      сьогодні , 16:13 Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      Олесь Друкач 17550
      "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
      сьогодні , 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
      Юлія Ліпенцева 517
      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      сьогодні , 16:00 Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      Злой Одессит 1936
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук