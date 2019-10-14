Депутатка "Слуги народу" заявила, що найближчим часом не вдасться реалізувати формулу Штайнмаєра

Народна депутатка України від "Слуги народу" Марина Бардіна заявила, що найближчим часом не вдасться реалізувати формулу Штайнмаєра. Все через те, що реалізація формули напряму залежить від безпекової ситуації на Донбасі та встановлення миру.

Поки будь-які спроби реалізувати формулу не вдаються через недотримання тиші, розповіла депутатка у коментарі "Громадському".

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Це наштовхує нас на розуміння, що простої формули не може бути. Ми бачимо, що аби рухатися до формули, має бути гарантована безпекова складова,

– пояснила Марина Бардіна.

Натомість, підкреслила вона, коли сьогодні помітні порушення тиші та затягування з розведенням військ, то реалізація формули можлива не найближчим часом. Уточнюючи, вона пояснила, що має на увазі рік.

Що передбачає формула Штайнмаєра

Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими. Якщо у Мінських домовленостях йшлося про двостороннє припинення вогню та відведення сил, то відносно нова формула одним з перших кроків визначає проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях.

Згідно з формулою Штайнмаєра, лише після проведення чесних виборів на Донбасі, які будуть визнані спостерігачами ОБСЄ, піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

Вже після відновлення українського контролю за кордоном повинен набути чинності закон про особливий статус Донбасу. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що відповідний законопроєкт буде розроблятися разом з експертами та громадянським суспільством.