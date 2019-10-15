Яку альтернативу формулі Штайнмаєра називає нинішня влада: пояснення Пристайка

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко називає формулу Штайнмаєра "шляхом до миру", однак існує й альтернатива, а саме повна мобілізація та намагання захистити Україну без мирного процесу.

Як підкреслив він під час спілкування з журналістами у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, формулу Штайнмаєра придумав і погодив саме попередній уряд, а не чинний, передає "Радіо Свобода".

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"Ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася", – зауважив міністр.

За його словами, це є болючим компромісом.

"Ми знаємо та чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є", – заявив він.

Водночас Пристайко зазначив, що реалізація формули – це "шлях до миру", а альтернативою цьому є повна мобілізація.

Якщо для народу це є прийнятною ціною, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії та намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції стоять перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати та запропонувати найкращі з цих рішень,

– додав голова МЗС.

До слова, під час 14-годинного пресмарафону чинний український гарант Володимир Зеленський наголошував, що він ішов на вибори як "президент миру".

Якщо лідер каже, що є готовим йти війною, готовим до численних втрат, аби повернути свою землю, він повинен іти на окуповані території війною. Тоді ми повинні війною іти на Крим, до чого наша армія не є готовою. Справа навіть не в армії – як президент я є не готовим втрачати наших людей. Тому мною обрано дипломатичний шлях,

– зауважив президент.

Також він підкреслив, що багато чого залишилося ще у спадок від попередників, зокрема війна. Але всі ці проблеми не вирішуються воєнним станом.

Формула Штайнмаєра: що треба знати