Яку альтернативу формулі Штайнмаєра називає нинішня влада: пояснення Пристайка
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко називає формулу Штайнмаєра "шляхом до миру", однак існує й альтернатива, а саме повна мобілізація та намагання захистити Україну без мирного процесу.
Як підкреслив він під час спілкування з журналістами у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, формулу Штайнмаєра придумав і погодив саме попередній уряд, а не чинний, передає "Радіо Свобода".
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"Ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася", – зауважив міністр.
За його словами, це є болючим компромісом.
"Ми знаємо та чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є", – заявив він.
Водночас Пристайко зазначив, що реалізація формули – це "шлях до миру", а альтернативою цьому є повна мобілізація.
Якщо для народу це є прийнятною ціною, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії та намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції стоять перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати та запропонувати найкращі з цих рішень,
– додав голова МЗС.
До слова, під час 14-годинного пресмарафону чинний український гарант Володимир Зеленський наголошував, що він ішов на вибори як "президент миру".
Якщо лідер каже, що є готовим йти війною, готовим до численних втрат, аби повернути свою землю, він повинен іти на окуповані території війною. Тоді ми повинні війною іти на Крим, до чого наша армія не є готовою. Справа навіть не в армії – як президент я є не готовим втрачати наших людей. Тому мною обрано дипломатичний шлях,
– зауважив президент.
Також він підкреслив, що багато чого залишилося ще у спадок від попередників, зокрема війна. Але всі ці проблеми не вирішуються воєнним станом.
Формула Штайнмаєра: що треба знати
- Представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.
- Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
- Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.
- Низка обласних і міських адмністрацій виступила проти формули Штайнмаєра. На думку депутатів цих органів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.
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